بعد إشارة رونالدو الاستثنائية.. ردة فعل مختلفة في النصر السعودي

تبدو ردة فعل إدارة وجماهير ولاعبي نادي النصر السعودي مختلفة هذه المرة بعد خسارة لقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم على يد الأهلي.

وتلقّى النصر هزيمة مريرة على يد الأهلي بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدفين لكل منهما في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم في هونغ كونغ.

مرارة الهزيمة ترجع إلى تعطش جماهير النصر ونجوم الفريق وعلى رأسهم القائد البرتغالي لاستعادة الألقاب الغائبة وخاصة على الصعيد المحلي.

أخبار ذات علاقة رقم صادم.. كم عدد الألقاب التي خسرها رونالدو منذ انضمامه للنصر السعودي؟

لم يفز النصر في آخر 5 أعوام سوى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال رغم صفقاته المدوية وعلى رأسها استقدام البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أساطير كرة القدم في يناير 2023 بجانب السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

إشارة رونالدو الاستثنائية

الواقع يؤكد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خالف عاداته بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي.

وشوهد رونالدو قبل بدء مراسم تتويج الأهلي وهو يطالب زملائه برفع رؤوسهم للأعلى مشيداً بما قدموه وهو عكس ما يدور بشكل مستمر خاصة مع رغبة النجم البرتغالي الدائمة في تحقيق الانتصارات والألقاب.

وعلى عكس المثل القائل "ما أشبه الليلة بالبارحة".. خالف رونالدو ما فعله حين خسر النصر أمام الهلال في نهائي نسخة 2024 للسوبر السعودي وشوهد وهو يسخر من أخطاء زملائه الدفاعية.

الإشارة الاستثنائية التي قدمها رونالدو تؤكد أن ردة الفعل هذه المرة مختلفة لأن الفريق قدم وجهاً أفضل وصورة مغايرة عما كان عليه في المواسم الأخيرة.

أخبار ذات علاقة ارفعوا رؤوسكم للأعلى.. رونالدو يفاجئ لاعبي النصر السعودي (فيديو)

تفاؤل نصراوي بموسم أفضل

تبدو الأجواء هذه المرة بين مشجعي نادي النصر وإدارته أكثر هدوءاً بعد الخسارة فالفريق عاد للعاصمة الرياض وسط حالة من التحدي لتقديم مستويات أفضل في الدوري.

وتحدث الإعلامي عبد العزيز المريسل عن هذه الحالة المختلفة بتغريدته التي نشرها عبر حسابه بمنصة إكس.

أخبار ذات علاقة بعكس زملائه في النصر.. إشادات كبيرة بلقطة بارزة لرونالدو بعد الخسارة (فيديو)

وقال المريسل: "كريستيانو رونالدو يقول ارفعوا رؤوسكم نعم ارفعوها.. الموسم طويل وهناك استحقاقات قادمة والفريق خسر بركلات الترجيح رغم أنه الأفضل".

وأضاف: "العمل على إعادة النصر كمنافس للهلال والاتحاد والأهلي لم ينتهِ بعد ورغم ذلك لا يزال النصر منافساً.. كرة القدم لم تنصف النصر اليوم".