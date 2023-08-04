الانتقام يتم تقديمه على طبق بارد.. خطة الخليفي لرد صفعة تعاقد ريال مدريد مع مبابي
كشفت تقارير إعلامية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأ وضع خطة لـ"الانتقام" من فريق ريال مدريد، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من ضم مبابي.
وجدد "مبابي" البالغ من العمر 24 عامًا عقده مع باريس سان جيرمان، في مايو 2022 حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التمديد لموسم ثالث.
لكن "مبابي" أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التمديد حتى 2025، ما يعني نهاية العقد بين الطرفين، في يونيو 2024، كونه يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية خطة الخليفي لرد الصفعة إلى ريال مدريد، ويبدو وصول مبابي إلى البرنابيو مسألة وقت، وقبل أن يحدث ذلك، كان لدى الخليفي مهمة لإضعاف فريق أنشيلوتي.
وأكدت الصحيفة أن الفريق الباريسي يريد إقناع العديد من لاعبي الريال، بالتوجه إلى باريس.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن الانتقام "يتم تقديمه على طبق بارد"، حيث تعمل الإدارة الباريسية على خطة هجوم مضاد وخطف لاعبين من ريال مدريد على رأسهم إدواردو كامافينغا.
وترى إدارة باريس أن كامافينغا هو أحد أكثر لاعبي كرة القدم إثارة للاهتمام في ريال مدريد، لكنه ليس الوحيد.
باريس سان جيرمان نادٍ معتاد على الانتقام، كما فعل بالفعل مع نيمار وبرشلونة بعد الهزيمة 6-1 ، والآن يبدو أن دور ريال مدريد.
ووفقًا للصحيفة، فإن الفرنسيين لديهم هدفان آخران يرتديان القميص الأبيض: تشواميني ورودرغو وحتى نيكو باز، لاعب شاب من "لا فابريكا" الذي أدهش كارلو أنشيلوتي بالفعل.
وهكذا يمكن لفريق ريال مدريد أن يكون "الضحية" الجديدة للخليفي قبل أو بعد العملية النهائية لكيليان مبابي، الذي يبدو أن وجهته الوحيدة هي البرنابيو.
وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة، في 2017، قبل أن ينتقل بنظام دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.
وسجل مبابي 212 هدفًا في 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي متجاوزًا إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش، كما صنع مبابي 98 هدفًا.
وحصل مبابي على جائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة.