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رياضة

سواريز يقود أوروغواي لإحباط مغامرة كندا واقتناص برونزية كوبا أمريكا

سواريز يقود أوروغواي لإحباط مغامرة كندا واقتناص برونزية كوبا أمريكا
مباراة كندا وأوروغواي
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 2:22 ص

قاد النجم المخضرم لويس سواريز منتخب بلاده أوروغواي لتحقيق المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب منتخب أوروغواي على حساب كندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت فجر الأحد.

تقدم رودريغو بنتاكور لاعب أوروغواي مبكرًا في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، ولكن المنتخب الكندي عاد بقوة للمباراة، وظهر بمستوى مميز أحرج به منافسه.

وأحرز منتخب كندا هدف التعادل عن طريق لاعبه إسماعيل كوني في الدقيقة 22 مستغلًا خطأ دفاعياً واضحاً لمنتخب أوروغواي.

وأشرك المنتخب الكندي الثنائي جوناثان ديفيد وألفونسو ديفيز في الشوط الثاني لتحسين أدائه الهجومي.

ونجح ديفيد في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة ليمنح منتخب كندا آمالًا في ختام مشاركته الأولى بالبطولة بإنجاز تاريخي.

ولكن البديل المخضرم لويس سواريز الذي شارك مع بداية الشوط الثاني كان له رأي آخر، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+2 لينهي اللقاء بالتعادل.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح حيث سجل منتخب أوروغواي 4 ضربات عن طريق فيدي فالفيردي ورودريغو بنتاكور وجيورجيان دي أراسكايتا ولويس سواريز.

وسجل لمنتخب كندا في ركلات الترجيح جوناثان ديفيد ومويس بومبيتو وماتيو شوينيير، بينما أهدر إسماعيل كوني ثم ألفونسو ديفيز الذي حاول تسديد الضربة الأخيرة على طريقة بانينكا، ولكن العارضة حرمته من التسجيل.

وحقق منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا المركز الثالث للمرة التاسعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ولم يحقق منتخب أوروغواي هذا المركز منذ نسخة 2004.

 

كوبا-أمريكا-2024أوروغوايلويس سواريز

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