العيسى مرشحا وحيدا.. استبعاد قائمة أحمد معتوق جنة من انتخابات الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية أن لجنة انتخابات الأندية السعودية استبعدت قائمة المرشح لرئاسة الأهلي السعودي، أحمد معتوق جنة، ليصبح بذلك خالد العيسى المرشح الوحيد لرئاسة "الراقي".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجزيرة" فإن استبعاد "جنة" جاء بعد الطعن الذي تم تقديمه ضد قائمته.
ويأتي خالد العيسي، على رأس قائمة المرشحين لرئاسة الأهلي خلال الفترة المقبلة، واستمراره على كرسي الرئاسة في الموسم الجديد.
وسابقا تم استبعاد أيضا قائمة أحمد الحصيني من سباق الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، بسبب شرط امتلاك خبرة المناصب التنفيذية والقيادية.
وتُصوِّت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها في 20 يونيو الجاري، لتسمية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة لمؤسسة النادي الأهلي غير الربحية في الجمعية العمومية المقبلة كما هو حال أندية الهلال، والاتحاد، والنصر، بعد انتقال 75% من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أُقرَّ الموسم الماضي.
وحصد الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم خلال الموسم الأخير.
وتسعى إدارة "الراقي" لوضع الفريق في الموسم المقبل على طريق الألقاب والبطولات المحلية والقارية.