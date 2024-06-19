العيسى مرشحا وحيدا.. استبعاد قائمة أحمد معتوق جنة من انتخابات الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن لجنة انتخابات الأندية السعودية استبعدت قائمة المرشح لرئاسة الأهلي السعودي، أحمد معتوق جنة، ليصبح بذلك خالد العيسى المرشح الوحيد لرئاسة "الراقي".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجزيرة" فإن استبعاد "جنة" جاء بعد الطعن الذي تم تقديمه ضد قائمته.

ويأتي خالد العيسي، على رأس قائمة المرشحين لرئاسة الأهلي خلال الفترة المقبلة، واستمراره على كرسي الرئاسة في الموسم الجديد.

وسابقا تم استبعاد أيضا قائمة أحمد الحصيني من سباق الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، بسبب شرط امتلاك خبرة المناصب التنفيذية والقيادية.