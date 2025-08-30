سر فوز الأهلي بنتيجة كبيرة.. سيد معوض يرعب بيراميدز (فيديو)

أطلق سيد معوض، نجم النادي الأهلي الأسبق، تصريحات نارية، قبل ساعات من المواجهة التي تجمع الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت بالغ الحساسية للمدرب الإسباني، الذي لم يتمكن من قيادة فريقه سوى لتحقيق انتصار وحيد فقط منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في مايو الماضي؛ ما يضعها تحت بند الاختبار الحقيقي الأول له.

تصريحات مفاجئة

غير أن معوض يرى الأمر من زاوية مختلفة، قائلاً: "مباراة بيراميدز فرصة كبيرة للمدرب خوسيه ريبيرو؛ لأنه يعرف كيف يلعب أمام الفرق الكبيرة، خاصة التي تعتمد على المساحات".

وأوضح في حواره مع قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي تاريخيا يجيد أمام هذه النوعية من المنافسين".

قلّل معوض من حدة الصعوبة المتوقعة للمباراة، معتبرا إياها فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، خوسيه ريبيرو، لإثبات قدراته.

وأكد معوض أن "المواجهة لا تحمل تلك الصعوبة التي يتصورها الجميع".

لم يتوقف حديث اللاعب السابق عند حدود تحليل نقاط القوة، بل تعداه إلى التقليل من شأن الأداء الحالي لفريق بيراميدز، قائلاً: "مباراة بيراميدز عادية جدا للأهلي وليست صعبة، خصوصا بعد الحالة الفنية التي ظهر بها الفريق السماوي في مبارياته الأخيرة".

ووجّه معوض رسالة واضحة إلى المدرب ريبيرو، محذّرا إياه من خطورة سياسة التغييرات المستمرة التي يعتمدها، وداعيا إياه إلى الثبات على تشكيل أساسي واضح.

واختتم معوض تصريحاته بأنه يتوقع أن يحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة كبيرة.