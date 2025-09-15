عماد النحاس مظلوم.. مفاجأة مدوية حول مشاركة زيزو أمام إنبي

برأت تقارير إخبارية عماد النحاس، المدير الفني للنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، في مواجهة إنبي التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع إنبي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تعثر من جديد بعد التعادل مع إنبي، حيث فقد 7 نقاط في آخر 3 مباريات بعد التعادل مع المحلة سلبيا والخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 والتعادل مع إنبي أمس.

وقبل مباراة الأمس تعرض زيزو للإصابة خلال عمليات الإحماء، وذكرت التقارير أنه خرج من التشكيلة الأساسية، ولكن فوجئ الجميع بتواجده في الملعب، ثم تعرض اللاعب للإصابة خلال مجريات اللقاء وسقط على الأرض ليتدخل الجهاز الطبي ويطلب استبداله وشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر، وتم توجيه أصابع الاتهام للمدرب عماد النحاس لإصراره على إشراك اللاعب رغم إصابته قبل اللقاء.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "زيزو في الإحماء شعر بشد في العضلة الضامة، وكان هناك قرار من المدير الفني بعد الدفع به ولكن اللاعب أصر على المشاركة، وبالتشاور مع الجهاز الطبي تم إجراء اختبار قالوا إن اللاعب يمكنه المشاركة، واللاعب بنفسه قال أنا سليم بنسبة 100% وأصر على التواجد في اللقاء".

وأضاف: "بحسب رأي الأطباء فإن إصابة زيزو خادعة وقد يشعر بأنه بالفعل سليم ولكن مع اللعب والتحامل عليها سيصاب مجددا وهذا ما حدث بالفعل، وقد يغيب لشكل مبدئي عن الملاعب من 3 أسابيع إلى شهر".

وكان عماد النحاس بدوره قد ذكر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي أن "زيزو أبلغنا أنه يتحمل مسؤولية المشاركة وهذا متاح في الكرة".

وشارك زيزو مع الأهلي في الدوري هذا الموسم في 5 مباريات، سجل هدفين وصنع هدفين.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.