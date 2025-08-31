من ليون إلى الاتحاد.. كم عامًا احتاج كريم بنزيما لتسجيل 500 هدف؟

دوّن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، إنجازًا استثنائيًا في مسيرته الكروية، بعدما سجل الهدف رقم 500 في مسيرته، ليصبح المهاجم رقم 26 في تاريخ كرة القدم الذي يحقق هذا الرقم الفريد.

الإنجاز جاء في مباراة مثيرة قاد فيها بنزيما فريقه الاتحاد حامل اللقب للفوز على الأخدود بنتيجة 5-2، مسجلاً ثلاثية تاريخية "هاتريك" أضافت المزيد من البريق لمسيرته المظفرة.

بداية اللقاء شهدت أسرع أهداف الدوري السعودي هذا الموسم، حين استغل بنزيما خطأ من حارس الأخدود ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز بنزيما تقدمه الشخصي والتاريخي بتسجيل الهدف رقم 500 في الدقيقة 51 برأسية رائعة بعد تمريرة من فابينيو.

وواصل الفرنسي توهجه وأضاف الهدف الثالث له (والخامس لفريقه) في الدقيقة 60، بعد تمريرة متقنة من مهند الشنقيطي.

بهذه الثلاثية، بات بنزيما أكثر لاعب فرنسي يسجل "هاتريك" في تاريخ دوري المحترفين السعودي، فقد رفع رصيده إلى ثلاث ثلاثيات بقميص الاتحاد.

20 عامًا من الانتظار حتى الهدف 500

رحلة بنزيما نحو هذا الإنجاز استغرقت ما يقارب 20 عامًا منذ أول هدف سجله في مسيرته يوم 6 ديسمبر 2005 مع أولمبيك ليون أمام روزنبورغ في دوري أبطال أوروبا.

واليوم، وبعد أكثر من عقدين في الملاعب، يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية.

رصيد بنزيما الحالي بلغ 501 هدف، جاءت موزعة على النحو التالي:

66 هدفًا مع أولمبيك ليون

354 هدفًا مع ريال مدريد

44 هدفًا بقميص الاتحاد السعودي

37 هدفًا مع منتخب فرنسا

نادي الـ500 لا يستقبل إلا الكبار

بوصوله إلى هذا الرقم، ينضم بنزيما إلى نادي الـ500+ الذي يضم مجموعة محدودة من أعظم المهاجمين في التاريخ.

وكان آخر من سبقه لتحقيق هذا الإنجاز لويس سواريز وروبرت ليفاندوفسكي عام 2021، بينما اعتزل زلاتان إبراهيموفيتش عام 2023 ليترك مكانه شاغرًا حتى جاء بنزيما ليعيد عدد اللاعبين النشطين في النادي إلى خمسة.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة برصيد 940 هدفًا، ثم ليونيل ميسي 877، ثم ليفاندوفسكي 674، وفي المركز الرابع لويس سواريز 596، وأخيرًا كريم بنزيما 501.

الهدف رقم 500 لم يكن مجرد رقم عابر في مسيرة كريم بنزيما، بل جاء في ليلة اكتملت فيها الصورة: هاتريك تاريخي، انتصار كبير للاتحاد، وجائزة أفضل لاعب في المباراة، كل هذا يثبت أن الأسطورة الفرنسية لا يزال يملك الكثير ليقدمه، وأنه باقٍ في ذاكرة كرة القدم كأحد أعظم الهدافين عبر العصور.