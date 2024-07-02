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رياضة

"لست مطبلاتي".. حفيظ دراجي يرد عبر "إرم نيوز" على اتهامه بالسخرية من رونالدو

"لست مطبلاتي".. حفيظ دراجي يرد عبر "إرم نيوز" على اتهامه بالسخرية من رونالدو
حفيظ دراجي المصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
02 يوليو 2024، 5:34 م

رد  المعلق الجزائري حفيظ دراجي على الجدل الذي أثاره بعد تعليقه على لقطات كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وسلوفينيا، يوم الإثنين، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويرى محبو رونالدو أن حفيظ دراجي تعمد السخرية من رونالدو خلال تعليقه على المباراة، وأنه هاجمه عندما قال إنه لن يسجل أي هدف في يورو 2024، وعندما بكى رونالدو بعد إهداره ركلة جزاء في الأشواط الإضافية، وذكره ببكائه في بطولات سابقة.

وقال دراجي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء: "الانتقادات ليست جديدة وهي مجرد تعبير عن مشاعر لجماهير تعشق رونالدو، والمعلق ليس مطالبا بأن يعشق رونالدو أو ميسي ولكنه يُعلق على المباراة، ويتوقع ويتفاعل مع اللقطات، ويصنع جواً مع الجماهير، واعتدت هذا في كل الدوريات التي أعلق عليها، وأتوقع نتائج المباريات وتسجيل ركلات الترجيح من عدمها وهذا ليس جديدا، وأحب أن يتفاعل معي الجمهور".

وأضاف: "أنا لست بصدد التبرير، ولكن لو أعيدت المباراة سأعيد نفس ما قلته، وقبلها قلت على سبيل المزاح من سنسمع نشيده الأول هو من سيفوز وكان لصالح سلوفينيا، وأثناء المباراة قلت إنها ستكون مباراة طويلة وشاقة ودون أهداف، وسنذهب للأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، ولما جاءت ركلة جزاء رونالدو توقعت أن يضيعها وهو ما حدث، ولا أدري أين الخلل في كل هذا، وكان ممكناً أن أقول كلاما آخر كذلك، وفي لقطة بكاء رونالدو رأيي أن الموقف كان سابقا لأوانه؛ لأن المباراة لم تكن قد انتهت، وسواء كنت رونالدو أو حفيظ دراجي فالبكاء قد يكون له انعكاس سلبي على زملائك، وقد يؤثر على معنوياتهم".

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وتابع: "كل ما قلته كان عفويا وطبيعيا وليس له خلفية أو أي أمر ضد رونالدو، هو من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية، لكن عندما يكون سيئا، فيجب أن نقول هذا سواء هو أو ميسي أو غيره، لكني لست مطبلاتي، ولا أقول شعرا في ميسي أو رونالدو، وعندما يكون موفقا نقول، ولكن عندما يعتدي على الحكم نعترض ونقول إنه تصرف غير رياضي، وعندما يُعتدى عليه كلاعب نقول إنه لا يجب الاعتداء على أي لاعب وهذا لا يجوز هذا كل ما في الأمر".

 

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"لست مطبلاتي".. حفيظ دراجي يرد على اتهامه بالسخرية من كريستيانو رونالدو خلال مواجهة #البرتغال و #سلوفينيا #sportsontiktok #euro2024

♬ الصوت الأصلي - إرم سبورت - Erem Sports

 

وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعدما فاز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعد تعادلهما سلبيًا في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة.

ويضرب المنتخب البرتغالي موعدًا ناريًا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي اليورو، بعدما تمكن الديوك من اجتياز عقبة بلجيكا بهدف نظيف.

كريستيانو رونالدويورو 2024

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