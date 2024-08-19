أعلن النادي العربي الكويتي، فسخ التعاقد مع اللاعب المصري عبد الرحمن خالد، وذلك، بعد 12 يوما فقط من توقيعه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العربي الكويتي عبر منصة "إكس" بيانًا مقتضبًا أعلن فيه رحيل محترفه المصري عبدالرحمن خالد بالتراضي.

وقال النادي العربي في بيانه: "النادي العربي يقرر الاستغناء عن المحترف المصري عبدالرحمن خالد بالتراضي بين الطرفين".

وشارك عبدالرحمن مع الفريق في مباراة وحيدة أمام التضامن يوم 16 الشهر الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدوري الكويتي. لعب كبديل في الشوط الثاني.

اللاعب يرد

وردًا على بيان النادي العربي، أكد عبد الرحمن خالد أنه رحيله عن النادي الكويتي لم يكن لأسباب فنية.

وكتب عبدالرحمن عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا: "تم تسوية أموري مع النادي العربي لظروف خاصة وسأتحدث عن الموضوع بالتفصيل في فيديو سأقوم بنشره اليوم مساءً".

وأضاف: "الموضوع ليس له علاقة بالجوانب الفنية، فقد لعبت 15 دقيقة فقط وكنت مع الفريق لمدة 5 أيام فقط بعد فترة راحة استمرت 25 يومًا، هو حد مؤذي وممكن بعض الناس تكون عارفاه.. بغض النظر عن الأسماء".

واختتم قائلاً: "شكرًا لجماهير العربي، أنا أحبكم جدًا وأنتم ناس محترمة، وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".