موعد انطلاق الدوري التونسي 2023/2024
أسفرت قرعة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم التي أجريت، اليوم الثلاثاء، عن مباراة قمة بين النجم الساحلي حامل اللقب والنادي الأفريقي ثالث الموسم الماضي ضمن المجموعة الأولى.
ويستهل النجم حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الأولمبي الباجي في الجولة الافتتاحية.
وسيلتقي بالجولة الافتتاحية في المجموعة الأولى أيضا اتحاد بنقردان مع الأفريقي ومستقبل سليمان مع الملعب التونسي، فيما يحصل قوافل قفصة العائد لدوري الأضواء على راحة هذه الجولة.
وفي المجموعة الثانية يستضيف الترجي في الجولة الأولى مستقبل المرسى العائد للدوري الممتاز فيما يلعب الصفاقسي مع البنزرتي ويتقابل نجم المتلوي مع اتحاد تطاوين فيما يحصل الاتحاد المنستيري على راحة خلال الجولة الافتتاحية.
ويستقبل الصفاقسي فريق الترجي في قمة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية فيما يحل الصفاقسي ضيفا على اتحاد المنستيري بالجولة السابعة من نفس المجموعة.
وقرر الاتحاد التونسي إقامة البطولة من مجموعتين تضم كل منهما سبعة أندية ويتأهل أول ثلاثة أندية من كل مجموعة لمرحلة التتويج والتي تضم ستة فرق هذا الموسم.
ويحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة على ثلاث نقاط والثاني على نقطتين كحوافز إضافية، في حين يحصل الثالث على نقطة وحيدة.
وتتنافس الأندية الأربعة الأخرى من كل مجموعة على تفادي الهبوط، حيث يهبط صاحبا المركزين السابع والثامن للدرجة الثانية.
وتنطلق البطولة في 19 أغسطس آب الجاري بسبب الالتزامات الخارجية للأندية والمنتخب الوطني.
وأكد الاتحاد حرصه على إنهاء المرحلة الأولى قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2024 على أن تقام مرحلتا التتويج وتفادي الهبوط بعد البطولة التي تستضيفها ساحل العاج.
وتضم المجموعة الأولى أندية النجم الساحلي حامل اللقب والأفريقي واتحاد بنقردان والأولمبي الباجي والملعب التونسي ومستقبل سليمان وقوافل قفصة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء.
وتضم المجموعة الثانية أندية الترجي والاتحاد المنستيري والصفاقسي واتحاد تطاوين والبنزرتي ونجم المتلوي ومستقبل المرسى الصاعد هذا الموسم.