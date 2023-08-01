موعد انطلاق الدوري التونسي 2023/2024

ويستهل النجم حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الأولمبي الباجي في الجولة الافتتاحية.

وسيلتقي بالجولة الافتتاحية في المجموعة الأولى أيضا اتحاد بنقردان مع الأفريقي ومستقبل سليمان مع الملعب التونسي، فيما يحصل قوافل قفصة العائد لدوري الأضواء على راحة هذه الجولة.

وفي المجموعة الثانية يستضيف الترجي في الجولة الأولى مستقبل المرسى العائد للدوري الممتاز فيما يلعب الصفاقسي مع البنزرتي ويتقابل نجم المتلوي مع اتحاد تطاوين فيما يحصل الاتحاد المنستيري على راحة خلال الجولة الافتتاحية.

ويستقبل الصفاقسي فريق الترجي في قمة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية فيما يحل الصفاقسي ضيفا على اتحاد المنستيري بالجولة السابعة من نفس المجموعة.