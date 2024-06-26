سبب "سرية" صفقات الاتحاد السعودي المحلية
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر بدأت مساعيها بقوة لتدعيم الفريق، من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل، واتخذت نهجا جديدا في عملها.
الاتحاد عانى من تراجع كارثي في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي خرج منه بـ"صفر" بطولات، مع الفشل في التأهل إلى المسابقات القارية؛ وذلك بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن إدارة الاتحاد تفاوص لاعبين محليين بسرية تامة منعًا من دخول أندية أخرى على الخط قد تتسبب بزيادة أسعار اللاعبين، وبدأت بالفعل في الحصول على موافقات اللاعبين قبل الدخول مع أنديتهم في مفاوضات مباشرة.
ومن المقرر أن يتم تقليص قوائم الأندية في دوري روشن الموسم المقبل إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30، بالإضافة إلى زيادة الأجانب إلى 10 لاعبين في قائمة كل فريق، بشرط أن يتم التعاقد مع لاعبين غير سعوديين من مواليد 2003 فيما فوق.
كانت تقارير صحيفة كشفت أخيرا عن أن الأجانب الذين سيستمرون مع "العميد" في الموسم الرياضي المقبل، وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.
وبناء على ذلك، سيرحل عن الاتحاد، كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمصري أحمد حجازي، والبرتغالي جواو فيليبي "غوتا"، والإيطالي لويز فيليبي.
يذكر أن الاتحاد أعلن قبل فوز لؤي ناظر برئاسة النادي، رحيل الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو غروهي، وذلك بعد انتهاء عقديهما رسميًا.