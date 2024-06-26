سبب "سرية" صفقات الاتحاد السعودي المحلية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر بدأت مساعيها بقوة لتدعيم الفريق، من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل، واتخذت نهجا جديدا في عملها.

الاتحاد عانى من تراجع كارثي في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي خرج منه بـ"صفر" بطولات، مع الفشل في التأهل إلى المسابقات القارية؛ وذلك بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن إدارة الاتحاد تفاوص لاعبين محليين بسرية تامة منعًا من دخول أندية أخرى على الخط قد تتسبب بزيادة أسعار اللاعبين، وبدأت بالفعل في الحصول على موافقات اللاعبين قبل الدخول مع أنديتهم في مفاوضات مباشرة.