توصية "نارية" من لجنة الكرة بالزمالك

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد أوصت لجنة الكرة بنادي الزمالك، بعدم التجديد لثنائي خط دفاع الفريق محمود فتح الله وهاني سعيد بسبب تواضع مستواهما خلال المرحلة الماضية.

وينتهي عقد ثنائي الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر لـ"إرم" أن لجنة الكرة التي يرأسها حمادة إمام رفعت توصية مكتوبة لمجلس الإدارة ترفض فيها التجديد لفتح الله وسعيد. في السياق نفسه، أوصت لجنة الكرة بالتجديد للثنائي حازم إمام ومحمد عبد الشافي في أقرب وقت ممكن بعدما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات لضمهما بنهاية عقدهما الذي يمتد لنهاية الموسم الجاري.