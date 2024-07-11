رفض خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، تكرار سيناريو انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، مع النجم الشاب الصاعد لامين يامال.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، ولعب موسمين معه قبل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023.

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وكشفت صحيفة " لوباريزيان" أن نادي باريس سان جيرمان يحلم بإتمام صفقة لامين يامال، ولكن خوان لابورتا يقف عقبة أمام تحقيق هذا الحلم.

وقالت: "لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، مصر على إتمام صفقة لامين يامال، وعلى استعداد لإقناع النادي بدفع 200 مليون يورو لضم المهاجم الشاب".

وأضافت "النادي الباريسي حاول جس نبض برشلونة، لكنه تلقى رفضًا قاطعًا".

وتابعت: "خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لا يريد أن يكون الشخص الذي قرر بيع النسخة الجديدة من ليونيل ميسي".

يذكر أن لامين يامال البالغ من العمر 16 عامًا، يرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2026.

كما أن المهاجم الشاب لديه اتفاق سابق مع النادي الكتالوني، بالتوقيع على عقد آخر مع برشلونة بعد أن يبلغ 18 عاما حتى عام 2031.

وأصبح يامال أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا أو كأس العالم، متفوقا على الأسطورة البرازيلي بيليه، بعدما أحرز هدفًا في شباك المنتخب الفرنسي، بتسديدة مذهلة في الدقيقة 21 ليمهد الطريق أمام فوز فريقه 2-1 على الديوك في نصف النهائي.

وتألق يامال بلمساته الإبداعية وسرعته وأسلوبه الأنيق ضمن تشكيلة إسبانيا التي فازت بمبارياتها الست في البطولة.

وباتت إسبانيا على بعد فوز واحد من تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب للمرة الرابعة.