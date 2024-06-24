الأهلي المصري يحيل أمير توفيق للتحقيق
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، فتح تحقيق مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، لمعرفة أسباب فشله في ضم زين الدين بلعيد من اتحاد العاصمة الجزائري.
وأعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأحد، انتقال مدافعه زين الدين بلعيد إلى فريق سان ترويدن البلجيكي.
وأشارت تقارير إلى أن زين الدين بلعيد رفض عروضا من الأهلي المصري وناد سعودي بسبب تفضيل خوض تجربة احترافية بأوروبا.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن مجلس إدارة الأهلي غاضب بشدة مما حدث في صفقة بلعيد وعدم التعاقد معه.
وأضاف: "مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، أبلغ الإدارة بغضبه الشديد من عدم ضم اللاعب، خاصة وأن الصفقة كانت في المتناول وقريبة".
وتابع: "أمير توفيق تم إبلاغه بالتحقيق وسيتم تحديد موعده خلال الساعات المقبلة".
وأتم: "تم تكليف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادى الأهلي، بالبحث في ملف التعاقدات مع لجنة التخطيط لتحديد البديل".
وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات قوية مع زين الدين بلعيد، خلال الفترة الماضية، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يدخل النادي البلجيكي في المفاوضات مع اللاعب وينجح في ضمه.
ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.
وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف.