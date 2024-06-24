الأهلي المصري يحيل أمير توفيق للتحقيق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، فتح تحقيق مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، لمعرفة أسباب فشله في ضم زين الدين بلعيد من اتحاد العاصمة الجزائري.

وأعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأحد، انتقال مدافعه زين الدين بلعيد إلى فريق سان ترويدن البلجيكي.

وأشارت تقارير إلى أن زين الدين بلعيد رفض عروضا من الأهلي المصري وناد سعودي بسبب تفضيل خوض تجربة احترافية بأوروبا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن مجلس إدارة الأهلي غاضب بشدة مما حدث في صفقة بلعيد وعدم التعاقد معه.