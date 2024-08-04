كشف مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة كبيرة بشأن يوسف أيمن، مدافع الفريق المنضم حديثًا من الدحيل القطري، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويستطيع يوسف أيمن لاعب الأهلي الجديد المشاركة، في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تحفظ على مستوى اللاعب بعد أن شاهده في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "يوسف أيمن فشل في إثبات قدراته مع الفريق وإقناع كولر خلال الفترة الماضية منذ انتظامه في التدريبات الجماعية".

وتابع: "كولر طلب من إدارة النادي الأهلي سرعة التعاقد مع مدافع آخر أفضل من يوسف أيمن خلال الفترة الحالية".

وأتم "مسؤولو الأهلي وعدوا كولر بالتعاقد مع مدافع مميز خلال الساعات المقبلة".

وبدأ يوسف أيمن مشواره في كرة القدم، في ناشئي النادي الأهلي، ومنه انتقل إلى أكاديمية أسباير في قطر، في يوليو 2009.

واستمر اللاعب في أكاديمية أسباير لمدة تقارب 10 السنوات، حتى انتقاله إلى فريق الدحيل القطري في يوليو 2017.

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وخرج يوسف أيمن على سبيل الإعارة إلى عدة أندية قطرية، وهي: السيلية القطري، وقطر القطري، قبل أن يستقر مع فريق الدحيل في يونيو 2022.

كما خاض يوسف أيمن تجربة احترافية قصيرة في بلجيكا، عندما انضم إلى فريق يوبين القطري في يناير 2018 قادماً من الدحيل، قبل العودة مجددًا إلى الدحيل في ديسمبر من العام ذاته.

وشارك اللاعب صاحب الـ 25 عاماً طوال تاريخه في 97 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.