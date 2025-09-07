70 فتاة دفعة واحدة.. مصور شهير يرعب نيكي نيكول من لامين يامال

كتب – نور الدين ميفراني

فجر جوردي مارتن، الصحفي الإسباني ومصور الباباراتزي الذي غطّى سابقًا تفاصيل انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه، مفاجأة جديدة بشأن نهاية علاقة النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وأدى حذف صور لامين يامال ونيكي نيكول المشتركة من منصة "إنستغرام" إلى تكثيف شائعات الانفصال المحتمل، بعد 13 يومًا فقط من تأكيدهما علاقتهما علنا.

وأثار هذا القرار موجة من التكهنات والنقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسود الغموض بين المعجبين ووسائل الإعلام، حتى أن هناك روايات متضاربة حول القصة نفسها من جهة أو أكثر.

وقدّم جوردي مارتن، روايةً مُفجعة لأسباب الانفصال بين يامال والمغنية الأرجنتينية وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل أيام قليلة، علمنا أن نيكي نيكول كانت تعيش مع لامين يامال لاعب كرة القدم في برشلونة، لكن المغنية غادرت منذ ذلك الحين إلى الأرجنتين، وماذا فعل لاعب كرة القدم خلال إقامتها في الأرجنتين؟ لقد هرب".

وأضاف مارتن: "هرب مع أصدقائه إلى إشبيلية وماربيا، ويستمتع بالحياة الليلية في الأندلس، ماذا يفعل لامين يامال وأصدقاؤه؟ إنهم يوظفون ويطلبون، لهذه الحفلة الخاصة، الكثير من الفتيات، عندما أقول الكثير، أعني أنني صورت لامين يامال في حفلات مع الكثير من الفتيات، في المرة الأخيرة التي صورت فيها اللاعب الشاب في إحدى حفلاته في برشلونة، كان هناك 70 فتاة، كيف ستتعامل نيكي نيكول مع كل هذه المعلومات؟".

وأُعلن عن علاقة لامين يامال ونيكي نيكول في 25 أغسطس الماضي، عندما نشر نجم برشلونة صورة يحتفل فيها بعيد ميلاد المغنية الأرجنتينية الخامس والعشرين في صفحته عبر "إنستغرام".

في تلك الصورة، ظهر الثنائي متشابكي الأيدي، محاطين بالورود والبالونات، مُعلنا بذلك إنهاء أسابيع من الشائعات ومؤكدين علاقتهما لمتابعيهما، قبل هذا الإعلان، كان حضور نيكي نيكول حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر ومباريات برشلونة، حيث ارتدت قميص البلوغرانا، الذي يحمل الرقم 10، أثار الشكوك حول احتمال وجود علاقة غرامية، علاوة على ذلك، شوهد الثنائي يتجول في موناكو ويتشاركان لحظاتهما في إيبيزا.

يذكر أن لامين يامال تعرض لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب تأثير أزمات حياته الشخصية على مستقبله كلاعب في برشلونة.