ملخص وأهداف ورجل مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني فوزه السادس على التوالي على حساب ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من عمر الليغا.

وحقق ريال مدريد 6 انتصارات متتالية في مستهل مشواره لاستعادة لقب الدوري الإسباني بقيادة المدرب تشابي ألونسو.

رجل المباراة

يستحق الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد لقب رجل المبارة بعد أن سجل ثنائية لصالح فريقه.

ويقدم"إرم نيوز" أهداف وملخص أحداث مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

التشكيل الرسمي

إحماء لاعبي ريال مدريد

دخول اللاعبين إلى الملعب

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: فرصة خطيرة تضيع على ليفانتي

الدقيقة 5: مهارة رائعة من فينيسيوس

الدقيقة 8: فرصة ضائعة من فرانكو ماستانتونو

الدقيقة 13: فرصة خطيرة من ليفانتي

الدقيقة 21: فرصة ضائعة من ماستانتونو

الدقيقة 28: هدف التقدم لصالح فينيسيوس

الدقيقة 37: ماستانتونو يحرز الهدف الثاني لريال مدريد

فرحة تشابي بهدف ماستانتونو

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثنائية دون رد

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 49: مراوغة من ليفانتي وفرصة ضائعة

الدقيقة 54: ليفانتي يحرز هدفا في مرمى ريال مدريد

الدقيقة 57: كورتوا يمنع هدفا لصالح ليفانتي

الدقيقة 58: تدخل عنيف ضد فينيسيوس

الدقيقة 60: تسديدة أردا غولر لاعب ريال مدريد

الدقيقة 63: ضربة جزاء لصالح ريال مدريد

الدقيقة 64: مبابي يحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء على طريقة بانينكا

الدقيقة 66: مبابي يحرز الهدف الرابع لصالح ريال مدريد

الدقيقة 71: مشاركة بيلينغهام وتشواميني في صفوف ريال مدريد

الدقيقة 78: تسديدة خطيرة من مبابي نجم ريال مدريد

الدقيقة 90: فرصة خطيرة تضيع على فينيسيوس

نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد