بعد الانتقال لإنتر ميامي.. كيف يخطط ميسي لمستقبله مع الأرجنتين؟
حسم ليونيل ميسي مستقبله أخيرًا بإعلان انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي ليغلق باب الجدل الذي استمر لعدة أشهر.
وقال ميسي في بيان إنه قرر الانتقال إلى إنتر ميامي، رغم رغبته في العودة إلى برشلونة، إذ تجنَّب اللاعب تحميل لاعبي الفريق الإسباني مشقة وصوله الذي يتطلب تضحيات مالية كبيرة.
وحسب تصريحات ميسي، فإنه لم يرغب أن يتم بيع أي لاعب من أجل التعاقد معه أو تخفيض رواتب اللاعبين من أجل الأمر ذاته.
وأعلن إنتر ميامي من جهته التعاقد مع ميسي في صفقة ستخدم كرة القدم الأمريكية بشكل عام، إذ سينضم بطل كأس العالم للدوري الذي ما زال يبحث عن توسيع رقعة مشاهدته داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
خطط ميسي
أعلن برشلونة في بيانه ،بعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، أنه كان يرغب في استعادة اللاعب، وقدَّم بالفعل عرضًا لضمه، لكنه يحترم رغبة ليونيل في اللعب في مستويات أقل تنافسية.
وأكد الإعلامي الإسباني فيرناندو بولو أن ميسي سيبدأ الآن الاستعداد بهدوء لكوبا أمريكا 2024، وكأس العالم 2026 في إشارة إلى رغبة اللاعب في لعب كأس العالم المقبلة.
كان سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أشار إلى رغبته في مشاركة ميسي بكأس العالم المقبلة، وهو أمر سيزداد إثارة بوجود ميسي بالفعل في إحدى الدول التي ستنظم الحدث.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم 2026.
وستسمح المباريات الأقل تنافسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم لميسي بالحفاظ على قدراته البدنية بشكل أكبر للعب مع منتخب بلاده على مدار السنوات الثلاث المقبلة في ظل تقدمه في العمر.
وأعلن ميسي أنه يرغب في استمرار مسيرته الدولية بعد التتويج بكأس العالم قطر 2022.