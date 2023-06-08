بعد الانتقال لإنتر ميامي.. كيف يخطط ميسي لمستقبله مع الأرجنتين؟

وأعلن إنتر ميامي من جهته التعاقد مع ميسي في صفقة ستخدم كرة القدم الأمريكية بشكل عام، إذ سينضم بطل كأس العالم للدوري الذي ما زال يبحث عن توسيع رقعة مشاهدته داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

خطط ميسي

أعلن برشلونة في بيانه ،بعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، أنه كان يرغب في استعادة اللاعب، وقدَّم بالفعل عرضًا لضمه، لكنه يحترم رغبة ليونيل في اللعب في مستويات أقل تنافسية.

وأكد الإعلامي الإسباني فيرناندو بولو أن ميسي سيبدأ الآن الاستعداد بهدوء لكوبا أمريكا 2024، وكأس العالم 2026 في إشارة إلى رغبة اللاعب في لعب كأس العالم المقبلة.

كان سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أشار إلى رغبته في مشاركة ميسي بكأس العالم المقبلة، وهو أمر سيزداد إثارة بوجود ميسي بالفعل في إحدى الدول التي ستنظم الحدث.