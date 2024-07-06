ينتظر عشاق كرة القدم الليبية مساء اليوم السبت، انطلاق مباريات مرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-24، بمشاركة 6 أندية وهي النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة.

وتلعب الفرق الـ6 الدوري المصغر المكون من 5 جولات فقط، إذ يلتقي كل فريق بالآخر في مباراة واحدة، وفي النهاية سنشهد بطلًا وحيدًا للبطولة، وهو متصدر هذا الدوري، للظفر بالنسخة الحالية من الدوري الليبي.

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وفي مباريات الجولة الأولى، يلتقي السويحلي مع النصر، والهلال ضد الأهلي بنغازي، وأهلي طرابلس أمام المدينة.

ويُعد نادي الاتحاد في صدارة الفرق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الليبي، وذلك برصيد 18 لقبًا، ويأتي خلفه الأهلي طرابلس بـ13 لقبًا.

ويأتي خلفهما الأهلي بنغازي برصيد 4 ألقاب، والمدينة والتحدي بـ3 ألقاب لكل منهما، فيما حققت أندية النصر والمحلة اللقب في مناسبتين، بينما توج كل من الظهرة والشط والأولمبي ببطولة واحدة.

#يوميات_روما تغطية خاصة حول سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم #قناة_ليبيا_الرياضية Posted by ‎قناة ليبيا الرياضية Libya Sport TV‎ on Saturday, July 6, 2024

القنوات الناقلة:

وتقام مباريات الجولة الأولى جميعها بتوقيت واحد، وهو السادسة مساءً بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس، وستكون المباريات منقولة مباشرة عبر قنوات الوطنية وليبيا الرياضية الأولى والثانية.