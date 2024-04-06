كريم بنزيما يلمّح للرحيل عن الاتحاد السعودي (صورة)

ألمح الفرنسي كريم بنزيما بالرحيل عن نادي الاتحاد السعودي، عقب نشره تعليقًا مبهمًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت.

وجاء التلميح الذي نشره النجم الفرنسي بعد تصريحات على لسان فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والذي نقل عن مصادر له بأن بنزيما يخطط بالفعل للرحيل عن الاتحاد الموسم المقبل.

ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يرتدي تي شيرت أسود، وعلّق عليها: "لا تنسى أن هناك دائمًا عودة"، وهو ما اعتبره المتابعون تلميحًا بالرحيل عن الفريق، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها زملاءه في الفريق.