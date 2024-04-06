كريم بنزيما يلمّح للرحيل عن الاتحاد السعودي (صورة)
ألمح الفرنسي كريم بنزيما بالرحيل عن نادي الاتحاد السعودي، عقب نشره تعليقًا مبهمًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت.
وجاء التلميح الذي نشره النجم الفرنسي بعد تصريحات على لسان فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والذي نقل عن مصادر له بأن بنزيما يخطط بالفعل للرحيل عن الاتحاد الموسم المقبل.
ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يرتدي تي شيرت أسود، وعلّق عليها: "لا تنسى أن هناك دائمًا عودة"، وهو ما اعتبره المتابعون تلميحًا بالرحيل عن الفريق، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها زملاءه في الفريق.
فيما دافع آخرون عن اللاعب مؤكدين أن تصريحه ربما يعني العودة لمستواه المعهود، خاصة أنه نشر أيضًا فيديوهات عبر حساباته وهو يواصل التدريبات بقوة في صالة الألعاب الرياضية.
وكان بنزيما قد صرح تلفزيونيًا عن مشكلة عدم التسجيل، قائلاً: "لست نفس اللاعب عندما كنت في ريال مدريد، لأنه ليس نفس اللاعبين في ريال مدريد معي هنا، أنا أحتاج للمساعدة في الملعب لا أستطيع تحقيق الفوز بمفردي أحتاج إلى أشياء كثيرة".
وأضاف: "هنا الوضع مختلف، وأول تواجد لي في الدوري السعودي، وأتمنى إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق الانتصارات".
وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى الجولة الـ15 ضد الخليج في منافسات الدوري السعودي.
ومنذ تلك المباراة، في 30 نوفمبر من العام الماضي، لم يسجل بنزيمة أي هدف لصالح الاتحاد ويتعرض للكثير من الانتقادات.