كم كسب هاميلتون من بيع أسطول سياراته الفخم؟ (صور)

كشف البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 عن بيعه أسطول سياراته الفاخر بالكامل، من أجل التفرغ لشغفه الجديد في عالم الفن.

هاميلتون، البالغ من العمر 40 عامًا، كان يمتلك مجموعة نادرة من 15 سيارة محدودة الإصدار، تضم طرازات من فيراري ومرسيدس وماكلارين، وكان يحتفظ بها في جراجات خاصة في موناكو ولوس أنجلوس.

الخبر المفاجئ جاء على لسانه قبل انطلاق سباق جائزة أذربيجان الكبرى، حين سُئل إن كان مهتمًا بشراء أحدث سيارات فيراري “F80”، فأجاب: "لم يعد لدي أي سيارات، تخلصت منها جميعًا، فأنا مهتم أكثر بالفن الآن".

كم كسب هاميلتون من بيع أسطول سياراته؟

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن لويس هاميلتون باع أسطول سياراته مقابل ما يقارب 13 مليون جنيه إسترليني.

رغم ذلك، أكد هاميلتون أن قلبه لا يزال متعلقًا بالسيارة الأسطورية فيراري F40، معتبرًا أنها "قطعة فنية أكثر من كونها مجرد سيارة".

وقد ظهر مطلع العام الحالي بجوارها خلال زيارته الأولى لمقر فيراري في مارانيللو.

كما أوضح أنه يحلم بتصميم سيارة فيراري جديدة تحمل اسم "F 44"، مستوحاة من الطراز الكلاسيكي F 40 ولكن مع ناقل حركة يدوي، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحقيق هذا المشروع خلال السنوات المقبلة.

وفيما يلي صور من أسطول سيارات هاميلتون الفارهة: