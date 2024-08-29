فليك يحدث ثورة في برشلونة.. تغييرات ملموسة مقارنة بفترة تشافي

أحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ثورة داخل الفريق مع بداية عهده كمدرب للعملاق الكتالوني.

وتولى فليك قيادة برشلونة خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة النادي والمدرب السابق الذي أنهى الموسم الماضي دون تحقيق أي ألقاب.

وحقق برشلونة بداية مثالية في الدوري الإسباني بعدما فاز على حساب فالنسيا ورايو فايكانو خارج ملعبه بجانب أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها 2-1.

وحصد البارسا 9 نقاط بعلامة كاملة وضعته على قمة الدوري الإسباني بعد مرور 3 جولات من عمر الليغا.

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وكشفت صحيفة "كادينا سير" عن أمور قام فليك بتغييرها مع برشلونة خلال بداية عهده على رأسها الروح العالية التي يمتلكها لاعبو الفريق في مبارياتهم التي خاضوها بالدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن برشلونة تأخر في النتيجة أمام فالنسيا وأمام رايو فايكانو، ثم عاد بكل قوة، وحقق الفوز في النهاية وهي أمور غابت في فترات عديدة مع المدرب السابق تشافي.

وأظهر فليك تطويرًا كبيرًا للاعبي برشلونة فيما يتعلق بالجوانب البدنية، والذين شاركوا في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في كأس أوروبا "يورو 2024".

النقطة الثالثة تمثلت في تركيز لاعبي برشلونة على استغلال الفرص والكرات الثابتة ومحاولة الوصول للمنافسين بكل شراسة وهو ما افتقده الفريق أيضًا في بعض الأوقات مع تشافي.