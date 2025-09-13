أبرز نقطة ضعف.. حمد المنتشري يكشف "سر ثغرة" الاتحاد السعودي (فيديو)

تحدث حمد المنتشري، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، عن أبرز نقطة ضعف يعاني منها "العميد" رغم فوزه على منافسه الفتح، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، ضمن لقاءات دوري روشن للمحترفين.

وحقق الاتحاد فوزًا مثيرًا على الفتح بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء.

وتقدم حسام عوار لفريق الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 22، وتعادل ماتياس فارغا للفتح في الدقيقة 33.

وأحرز ستيفن بيرغوين هدفين للعميد في الدقيقتين 35 و39.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما حصل حارس الاتحاد رايكوفيتش على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 58؛ بسبب تدخل عنيف على لاعب الفتح فهد الزبيدي.

وفي الدقيقة 69 أضاف سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح من ضربة جزاء.

وحسم مهند الشنقيطي المباراة لصالح اتحاد جدة بالهدف الرابع في الدقيقة 90+1.

واستطاع الاتحاد أن ينجو بالنقاط الثلاث أمام الفتح، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بالدوري السعودي.

وقال حمد المنتشري في تصريحات تلفزيونية: "تشعر أن مدافعي الاتحاد لديهم شرود ذهني، وهذه مشكلة كبيرة، وفي لقطة طرد رايكوفيتش يتواجد 4 مدافعين ولكنهم لا يضغطون واضطر الحارس للدخول بقوة على لاعب الفتح، وتشعر أنه لا يوجد تواصل بين المدافعين".

واعتلى الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، علمًا أنه فاز في الجولة الأولى على الأخدود 5-2.

بينما يتلقى الفتح تحت قيادة مدربه جوزيه غوميز الهزيمة الثانية على التوالي، فقد خسر في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 أمام الفيحاء.