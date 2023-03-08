باستخدام ترجمة جوجل.. ابنتا كريستيانو رونالدو تتحدثان اللغة العربية (فيديو)

وألانا مارتينا المولودة، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ابنة رونالدو نجم النصر السعودي من صديقته الحالية جورجينا رودريغيز وتعيش مع أسرتها في الرياض حاليًا بعد الانتقال إلى النصر السعودي نهاية العام الماضي.

وظهرت ألانا مارتينا البالغة من العمر نحو 6 سنوات وهي تنطق أيام الأسبوع بالعربية وعلى الطرف الآخر هاتف محمول في يد والدتها جورجينا بعدما حفظت النطق بالعربية.

ويبدو أن عائلة رونالدو اندمجت في المجتمع السعودي بعد نحو 3 شهور من انتقاله إلى النصر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد قبل كأس العالم 2022 في قطر.