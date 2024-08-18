يستهل ريال مدريد مساء اليوم الأحد رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة مثيرة خارج الديار أمام ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الليغا.

وتوج ريال مدريد مؤخرًا بلقب كأس السوبر الأوروبي بتغلبه على منافسه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 يوم الأربعاء الماضي.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني:

تشكيل ريال مدريد لخوض المباراة

تشكيل ريال مايوركا للمواجهة

ممر شرفي للاعبي ريال مدريد قبل انطلاق المباراة

تكريم رودي أدوريز لاعب مايوركا قبل اللقاء

حضور الأسطورة نادال في مدرجات المباراة

صافرة بداية اللقاء

الدقيقة 5: كورتوا يبعد محاولة لصالح مايوركا

الدقيقة 6: مبابي يطالب بضربة جزاء ولكن الحكم يؤكد عدم وجود مخالفة

الدقيقة 10: فينيسيوس يشكو هتافات معادية من جماهير مايوركا

الدقيقة 13: رودريغو يسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد

الدقيقة 19: تسديدة خطيرة من رودريغو

الدقيقة 20: تصويبة قوية من روديغر

مهارة رائعة من فينيسيوس

فرصة ضائعة من ريال مدريد

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني للمباراة

الدقيقة 47: تسديدة من ميليتاو تتحول إلى ركنية

الدقيقة 53: ريال مايوركا يسجل هدف التعادل