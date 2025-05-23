بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية حول "تجميد" بطل الدوري المصري

رد مصدر في نادي بيراميدز على أنباء رفض الشق المستعجل في شكوى الفريق ضد رابطة الأندية المصرية بسبب قرارات أزمة انسحاب الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري.

وأصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا برفض التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن القرارات المتعلقة بمباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك في 11 مارس الماضي.

وكانت المباراة قد أُلغيت بسبب عدم حضور النادي الأهلي، نتيجة خلافات مع الاتحاد المصري ورابطة الأندية، بعد مطالبة الأهلي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، احتجاجًا على مستوى التحكيم المحلي.

وكانت رابطة الأندية قد اعتمدت فوز الزمالك بنتيجة 3-0 وفقًا للوائح الدوري الممتاز، مع فرض عقوبة خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، قبل أن تتراجع الرابطة عن قرار خصم النقاط الإضافية.

ونتيجة لذلك، تقدم الزمالك وبيراميدز والأهلي بتظلمات إلى لجنة الاستئناف، حيث طالب الأهلي بإلغاء اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، بينما سعت الأندية الأخرى إلى إعادة النظر في قرارات الرابطة.

وأوضحت لجنة الاستئناف، في بيان رسمي عبر صفحة الاتحاد المصري على فيسبوك، أن التظلمات الثلاثة قُبلت شكلًا لتقديمها في المواعيد المحددة مع سداد الرسوم، لكنها رفضتها موضوعيًا، معتبرة أن قرار رابطة الأندية الصادر في 30 مارس 2025 نهائي وغير قابل للطعن.

رفض الشق المستعجل

وقال مصدر في بيراميدز: "هذا الكلام غير صحيح ويتضمن خلطا" بين مفهومين قانونيين هما الإجراءات المستعجلة للفصل بالموضوع expedited procedures وبين طلب التدابير المؤقتة Provisional Measures".

"أما فيما يخص طلب الإجراءات المستعجلة في الموضوع Expedited Procedures فالغرض منه هو الفصل في الموضوع بسرعة وضمن مواعيد قصيرة. وهذا الطلب يشترط لقبوله موافقة الأطراف، ووفقا للمعتاد في النزاعات ، يرفض الأطراف عادة هذا الطلب وهذا أمر متوقع ويترتب عليه أن الفصل في الموضوع سيستغرق الموعد المعتاد وهو سنة وهذا أمر متوقع".

"أما فيما يخص التدابير المؤقتة Provisional Measures، فهذه لا ترتبط بموافقة الأطراف ويلتزم الأطراف بالرد ضمن 24 ساعة وسواء تم الرد أو لم يتم، ستصدر المحكمة قرارها بالتدابير المؤقتة بجميع الأحوال وفقا لحالة الاستعجال دون تأخير".

وأتم المصدر :"دعوتنا بالشق المستعجل بتجميد الإعلان عن بطل الدوري لحين حسم القضية قائمة وسيصدر به قرار خلال ساعات".

"المحكمة الرياضية رفضت فقط طلبا روتينيا بالإجراءات المستعجلة على الحكم في الموضوع بخصم 6 نقاط كاملة من الأهلي".

ووفقا لتقارير مصرية فإن الرد على الشق المستعجل في طلب تجميد بطل الدوري لحين الفصل في النزاع سيكون يوم 28 مايو الجاري.

يذكر أن الأهلي ورابطة الأندية رفضا في ردهما على المحكمة الرياضية طلب الشق المستعجل في قرار خصم النقاط، وهو ما دفع المحكمة لرفض طلب بيراميدز في هذه النقطة.