طرحت أندية الدوري التونسي لكرة القدم للمحترفين أزماتها المالية وديونها الثقيلة جانبا لتحقق رقما قياسيا في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا لموسم 2024 ـ 2025.

وفي وقتٍ ألقت خلاله الأزمة المالية بظلالها على أندية دوري المحترفين وفرضت الديون الثقيلة نفسها بقوة على المشهد الكروي، فاجأت الأندية التونسية المتابعين بنسق رهيب للتعاقدات لتحقق رقما غير مسبوق خصوصا في 3 أندية تنافس بانتظام على الألقاب وهي الترجي بطل الدوري، والصفاقسي والإفريقي.

وأجرت أندية الدوري الممتاز في تونس خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري ما يناهز 70 صفقة انتقال كان نصيب الأسد فيها لكل من الصفاقسي ثالث ترتيب الدوري للموسم الماضي، والإفريقي سادس الترتيب برصيد 10 صفقات لكل منها.

وتعاقد الصفاقسي، الذي استقدم مدربا جديدا هو البرتغالي ألكسندر سانتوس، مع 10 لاعبا استعدادا للموسم الجديد.

وضم الصفاقسي الذي سيشارك في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، كلا من محمد كريستو الضاوي وأيمن دحمان وبيدرو سا وفراس السكوحي وريان الدربالي وهشام بكار وجياني دانجيلو ومحمد العبسي وهيثم العيوني وغاوسو تراوري فضلا عن تجديد عقد مهاجمه حازم حاج حسن.

وبدوره تحدى النادي الإفريقي أزماته المالية الخانقة ليتعاقد مع 10 لاعبين كان آخرهم الكاميروني ويليس ديوف.

وقبل ذلك ضم النادي الإفريقي كلا من ياسين بوعبيد وحمزة بن عبدة وأسامة السهيلي، والأوغندي سيماكولا لاعب الوسط والكونغولي فيليب كينزومبي والليبي علي يوسف بجانب المهاجمين حمزة الخضراوي ومعتز الزمزمي وبلال آيت مالك.

أخبار ذات علاقة الإفريقي التونسي ينهي اتفاقه لضم صفقتين جديدتين.. ويخطف "هدف" الرجاء المغربي

ونسج الترجي التونسي على منوال الإفريقي والصفاقسي بعدما تعاقد مع 8 لاعبين جدد قبل بداية رحلة دفاعه عن اللقب.

وتعاقد بطل تونس 2023 ـ 2024 مع يوسف البلايلي وبشير بن سعيد والايفواري عبد الرحمان كوناتي، والجناح الجنوب إفريقي الياس موكوينا من سيخوخون الجنوب إفريقي فضلا عن أيمن بن محمد وحمزة الجلاصي ويوسف العبدلي ولاري عزوني.

بدوره، لم ينتظر النجم الساحلي رفع المنع من التعاقدات واستبق الأحداث بالتعاقد مع خمسة لاعبين جدد وهم حسام دقدوق وفادي بن شوق ونسيم هنيد ووسيم الشيحي والغيني محمد شريف كامارا.

وتعاقد الاتحاد المنستيري الذي يخوض مع الترجي مسابقة دوري أبطال إفريقيا مع كل من مالكولم الحميدي ومهدي الفنوني.

أما الملعب التونسي، المشارك في الكونفدرالية فقد ضم لاعب وسط الترجي زياد بالريمة في صفقة انتقال حر.

ويبدأ الموسم الجديد في الدوري التونسي للمحترفين في 31 أغسطس عندما تقام الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية والتي تستكمل يوم 1 سبتمبر المقبل.