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رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري
الأهلي وبيراميدز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 8:50 م

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة نارية أمام بيراميدز، في الجولة المقبلة ضمن منافسات مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري، في حين استمر الأهلي في مطاردته بفوزه 2-صفر على ضيفه طلائع الجيش، يوم الاثنين.

ورفع بيراميدز، الذي خسر مرة واحدة هذا الموسم، رصيده إلى 68 نقطة من 27 مباراة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة.

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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز هي الأولى بين الفريقين هذا الموسم، وكانت مؤجلة من الجولة الـ 14.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقرراً لها في الثامنة مساءً.

وجاء تأخير المباراة لمدة ساعة بعد قرار رابطة الأندية الذي أصدرته يوم الاثنين، بشأن تعديل توقيتات المباريات؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونص القرار على تغيير مواقيت جميع المباريات المتبقية من بطولة الدوري، لتقام في الخامسة والنصف مساءً، بدلا من الرابعة مساءً.

كما تغيرت مواقيت المباريات التي كان مقررا لها السابعة والثامنة مساءً، إلى التاسعة مساءً، بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

الدوري المصريالأهليبيراميدز

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