ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يكتسح بيلباو برباعية ويتمسك بالوصافة ومطاردة ريال مدريد

أحرز النجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي هدفا وصنع 3 أهداف أخرى، ليقود فريقه برشلونة لاكتساح ضيفه أتليتك بيلباو 4 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح ديمبلي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف النجمان سيرجي روبيرتو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و21 على التوالي من صناعة الجناح الفرنسي.

وواصل ديمبلي تألقه ونصب نفسه بطلا للقاء، بعدما صنع الهدف الرابع لبرشلونة الذي أحرزه فيران توريس في الدقيقة 73.