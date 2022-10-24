ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يكتسح بيلباو برباعية ويتمسك بالوصافة ومطاردة ريال مدريد
أحرز النجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي هدفا وصنع 3 أهداف أخرى، ليقود فريقه برشلونة لاكتساح ضيفه أتليتك بيلباو 4 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح ديمبلي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف النجمان سيرجي روبيرتو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و21 على التوالي من صناعة الجناح الفرنسي.
وواصل ديمبلي تألقه ونصب نفسه بطلا للقاء، بعدما صنع الهدف الرابع لبرشلونة الذي أحرزه فيران توريس في الدقيقة 73.
وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب (كامب نو)، تعرض جافي وسيرجي روبيرتو، ثنائي الفريق الكتالوني للإصابة، ليضطرا لعدم استكمال اللقاء.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين عقب إصابة سيرجي روبيرتو، بعد تنفيذه التبديلات الخمس.
ويأتي هذا الفوز، ليمنح برشلونة بعضا من الثقة قبل لقائه الهام مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء القادم، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأصبح برشلونة على مشارف الخروج من البطولة القارية للنسخة الثانية على التوالي، حيث يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب المجموعة، وباتت حظوظه في اقتناص الوصافة والتأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة مرهونة بنتائج منافسيه.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).
في المقابل، توقف رصيد أتليتك بيلباو الذي تكبد خسارته الثالثة هذا الموسم في البطولة، مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات، عند 18 نقطة في المركز السادس.
غريزمان يقود أتلتيكو مدريد لاستعادة المركز الثالث
وفي وقت سابق قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث بتسجيله ثنائية الفوز الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2-1 يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
ومنح غريزمان التقدم للقطب الثاني للعاصمة في الدقيقة 54 من ركلة ركنية نفذها مباشرة داخل المرمى، ثم أضاف الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع المهاجم البديل البرازيلي ماثيوس كونيا، فتوغل داخل المنطقة وهيأ الكرة لنفسه بيسراه وسددها بيمناه قوية زاحفة بين ساقي الحارس البرتغالي روي سيلفا (70).
وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير هدف الشرف لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.
وعاد أتلتيكو مدريد الى سكة الانتصارات محليا والتي توقفت في المرحلة الماضية عند خمسة متتالية بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه وجاره رايو فايكانو 1-1.
وهو الفوز السابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 23 نقطة منتزعا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة من ريال سوسييداد الذي سقط أمام مضيفه بلد الوليد صفر-1 السبت في افتتاح المرحلة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: