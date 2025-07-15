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رياضة

الهلال يتخذ قرارا حاسما تجاه نجم الفريق

الهلال يتخذ قرارا حاسما تجاه نجم الفريق
عبد الله الحمدانالمصدر: حساب المنتخب السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 8:25 ص

اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قرارا مصيريا، تجاه أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

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ويحاول الهلال إعادة ترتيب الصفوف بعد موسم مخيب حقق خلاله الفريق لقباً وحيداً هو كأس السوبر السعودي في عام 2024-2025.

وكشفت صحيفة "عكاظ"، أن إدارة النادي الأزرق قررت إعارة المهاجم عبدالله الحمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأضافت الصحيفة أن الهلال سيشترط على النادي المستفيد من خدمات اللاعب ضمان مشاركته أساسياً في أغلب المباريات طوال الموسم المقبل 2025-2026.

وتهدف تلك الخطوة، إلى منح الحمدان فرصة لاكتساب مزيد من دقائق اللعب واستعادة مستواه التهديفي المعتاد، قبل عودته إلى الفريق الأول في صيف 2026.

يذكر أن الهلال اعتذر عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الإرهاق الذي تعرض له في مونديال الأندية.

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