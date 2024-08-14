كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد سيواصل عملياته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع الثنائي نصير مزراوي وماتياس دي ليخت من بايرن ميونخ، ويضع نصب عينيه الآن الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة.

ويعد تين هاغ من المعجبين الكبار بدي يونغ، الذي لعب تحت قيادته في أياكس، ويبدو أنه يسعى لإعادة لم شمل الفريق بشكل كامل.

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "يرغب مانشستر يونايتد في العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وترك بصمته في أوروبا بقيادة المدرب إريك تين هاغ، ويحقق النادي رغبات مدربه الذي يهدف إلى بناء فريق على أسس أياكس الذي فاجأ أوروبا في دوري أبطال أوروبا 2019".

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وأضاف: "لدى تين هاغ بالفعل، لاعبان اثنان أطاحا بفرق مثل ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، وهما ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي، وينضم هذان اللاعبان إلى أونانا، وستكون الصفقة الأفضل للمدرب الهولندي هي ضم فرينكي دي يونغ أيضًا إلى مشروعه".

وتابع التقرير: "لن يتوانى يونايتد عن بذل الجهود للتعاقد مع دي يونغ، ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2026، ويتمتع بسمعة كبيرة، وقد ينظر برشلونة في عرض يبدأ من 60 مليون يورو، وهو ما سيساعد النادي كثيرًا في تحسين أوضاعه المالية، ويحتاج النادي الكتالوني إلى بيع أحد لاعبيه المهمين لتحقيق قاعدة (1:1)، التي يحددها الدوري، وحل مشكلة اللعب المالي النظيف مرة واحدة وإلى الأبد".

وكان دي يونغ انضم إلى برشلونة صيف 2019، قادمًا من أياكس، ولكن لاعب الوسط لم ينجح في تقديم أفضل مستوياته بقميص "البلوغرانا".

وخاض دي يونغ 213 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات، مُسهمًا بـ38 هدفًا (سجّل 17 هدفًا، وقدّم 21 تمريرة حاسمة).