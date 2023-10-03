بوكيتينو: التغيير كان كبيرًا لمودريك عند انضمامه إلى تشيلسي

لم يفقد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي ثقته في لاعبيه الشبان، وكان من المهم حصولهم على الوقت الكافي للتأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تحقيق الفريق فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم بتغلبه 2-صفر على مضيفه فولهام أمس الاثنين.

وأحرز الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، القادم في صفقة تكلفت 70 مليون يورو (75.78 مليون دولار) في يناير كانون الثاني، هدفه الأول مع النادي.