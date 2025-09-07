سأحضرها لمنزله.. مبابي يصدم لامين يامال بشأن مرشحه للكرة الذهبية

أدلى كليان مبابي، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بتصريح مفاجئ عن مرشحه الأبرز لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، رغم تواجده اسمه ضمن المنافسين.

ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية لعام 2025، في مسرح شاتليه بباريس، يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وعلى الرغم من إنهاء الموسم دون ألقاب، تألق كيليان مبابي مع ريال مدريد في موسم 2024/25، حيث كان الممثل الوحيد للفريق الملكي في القائمة النهائية التي ضمت 30 لاعبا.

وانتهى رصيد مبابي في الموسم بـ31 هدفاً في الدوري الإسباني و44 هدفاً في جميع المسابقات من أصل 59 مباراة.

ويتصدر اسم الثنائي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، ولامين يامال، نجم برشلونة، الترشيحات للمنافسة بقوة على حصد الجائزة هذا العام.

ولكن كيليان مبابي أعرب في تصريحات لقناة "تليفوت" عن رغبته في تتويج زميله في المنتخب الفرنسي، ديمبيلي بالجائزة، قائلا: "عثمان يستحقها، لقد دعمته منذ البداية، ولو كان الأمر بيدي، لأحضرت له الجائزة مباشرة إلى منزله، آمل أن يُصنف أشرف حكيمي في مركز متقدم أيضا، لأن المدافعين يستحقون المزيد من التقدير".

وعن إمكانية تتويجه بالجائزة، شدد مبابي: "أي لاعب سيفكر في الكرة الذهبية بالطبع، إذا قدمتُ موسمًا رائعًا وحصدتُ فيه الكثير من الألقاب، فسأفوز بها".

ورفض مبابي ترشيح لامين يامال، للجائزة، حيث قال ضاحكا: "لا، ليس هو، لأنه يلعب لبرشلونة، لكنه لاعب رائع بالطبع".