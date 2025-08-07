4 مفاجآت من العيار الثقيل في ترشيحات الكرة الذهبية

أثارت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول، موجة من الجدل بعد أن تضمنت أسماء غير متوقعة، وأقصت نجومًا كبارًا رغم إنجازاتهم.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب هذا العام، وضمت القائمة 30 لاعبًا مرشحًا للجائزة.

وترشح لجائزة نادي العام كل من برشلونة، بوتافوغو، تشيلسي، ليفربول، باريس سان جيرمان.

لكن اللافت كان في 4 مفاجآت رئيسة أربكت التوقعات وقلبت الموازين.

1. ريال مدريد خارج القائمة

للمرة الأولى منذ سنوات، لم يُدرج نادي ريال مدريد ضمن قائمة أفضل أندية العام، رغم فوزه بكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ريال مدريد قدّم موسمًا قاريًا قويًا، واحتفظ بحضوره في الأدوار النهائية للمسابقات الكبرى خاصة مونديال الأندية، ومع ذلك، غاب عن الترشيحات الجماعية.

ويعد خروج ريال مدريد من دائرة الترشحات خطوة تثير علامات استفهام حول أسباب استبعاده، خاصة في ظل وجود فرق لم تحقق الحضور الدولي نفسه.

2. سكوت ماكتوميناي.. مفاجأة إسكتلندية

اختارت اللجنة لاعب نابولي سكوت ماكتوميناي ضمن المرشحين للكرة الذهبية، بعد قيادته الفريق نحو لقب الدوري الإيطالي.

اللافت أن ماكتوميناي أصبح أول لاعب إسكتلندي يدخل قائمة المرشحين منذ فترة طويلة "38 عامًا"، وهو ما فاجأ كثيرين، نظرا لأن موسمه لم يكن محل متابعة إعلامية واسعة، مقارنة بنجوم آخرين.

ويعكس ترشيحه تحوّلًا في تقييم الأدوار التكتيكية التي يؤديها اللاعبون، بعيدًا عن لغة الأرقام وحدها.

3. غياب رونالدو رغم الألقاب والأرقام

لم يظهر اسم كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في القائمة، رغم تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، وتصدره قائمة هدافي الدوري السعودي.

"الدون" قدم موسمًا حافلًا بالأرقام الفردية، وأسهم في رفع مستوى المنافسة في الدوري السعودي، كما أدى دورًا بارزًا مع منتخب بلاده، لكن اللجنة قررت تجاهله تمامًا.

4/ سيطرة باريس سان جيرمان

هيمن فريق باريس سان جيرمان على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب هذا العام والتي ضمت 9 من الفريق الذي حقق ثلاثية من الألقاب.

وترشح للجائزة: عثمان ديمبلي وجيانلويجي دوناروما وديزيريه دوي وأشرف حكيمي وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو مينديز وجواو نيفيز وفابيان رويز وفيتينيا.

وضمت القائمة أيضًا رافينيا لاعب برشلونة، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.