ختام مثالي للميركاتو.. أقوى 3 ضربات يخطط لها جون إدوارد في الزمالك

بدأ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، التخطيط بشكل مثالي لنهاية ميركاتو الفريق الأبيض، حيث قام أولًا بإبرام عدة صفقات مميزة، استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن نادي الزمالك، أمس الأحد، عن التعاقد مع صفقة جديدة بشكل رسمي، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل خوض منافسات الموسم المقبل.

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وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنغولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

وكشف الحساب الرسمي للزمالك عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي، في صفقة مميزة لتدعيم صفوف الفريق، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع آدم كايد على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وشارك كايد مع بريدا في 16 مباراة من أصل 31 مباراة في الدوري الهولندي خلال الموسم المنقضي، وسجل هدفًا واحدًا دون أن ينجح في صناعة أي أهداف.

تسويق اللاعبين

وعلى الجانب الآخر يستهدف جون إدوارد تسويق عدة لاعبين في الفريق، وسيكون على رأسهم سيف الجزيري، الذي تسعى الإدارة لسرعة بيعه من أجل التعاقد مع مهاجم جديد في مركزه.

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ووفقًا للتقارير، فإن الوجهة الأقرب للاعب التونسي عقب رحيله عن صفوف الفريق الأبيض سيكون أحد أندية الدوري الإماراتي.

وشارك سيف الجزيري في 163 مباراة بقميص الزمالك بكافة المسابقات، وسجل خلالهم المهاجم التونسي 44 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 19 تمريرة حاسمة.

ويعاني الزمالك حاليًا من عدم القدرة على حسم صفقات الأجانب بسبب الأسماء الموجودة في الفريق حيث يضم الزمالك كل من المغربيان محمود بنتايك الظهير الأيسر وصلاح مصدق المدافع إلى جانب التونسيان أحمد الجفالي وسيف الجزيري وأخيرًا تم التعاقد مع الأنغولي شيكو بانزا.

ووفقًا لأحدث التقاير، فقد أنهى الزمالك التعاقد مع الفرنسي ذو الأصول الإيفوارية تيدي أوكو، ولذلك يعمل أيضًا على إعارة أحمد الجفالي في الميركاتو الحالي.