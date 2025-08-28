وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

سر استبعاد غالينو بشكل مفاجئ عن مباراة الأهلي ونيوم
غالينو نجم الأهلي في المعسكر الإعداديالمصدر: حساب النادي الأهلي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 6:25 م

استبعد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه جناحه البرازيلي ويندرسون غالينو من التشكيل الأساسي في مواجهة نيوم، مساء الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي، فجأة.

الأهلي يدخل هذه المواجهة منتشياً بحصوله على لقب السوبر السعودي قبل أربعة أيام فقط، ما يضيف حماساً إضافياً للمباراة التي تُقام في الساعة التاسعة مساءً.

وفي مفاجأة مدوية قبل صفارة البداية، أعلن فريق الأهلي قرارًا انضباطيًا صارمًا اتخذه المدرب الألماني ماتياس يايسله، بالدفع باللاعب صالح أبو الشامات مكان اللاعب البرازيلي.

  

سبب الاستبعاد

أبعد الجهاز الفني للفريق الأهلي لاعب الوسط البرازيلي ويندرسون غالينو فجأة عن التشكيلة الأساسية للمباراة المرتقبة أمام نادي نيوم، التي تقام على ملعب "الإنماء" في جدة، بسبب تأخره عن الاجتماع الفني للفريق قبل ساعات من المباراة.

وجاء هذا القرار الانضباطي من المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي فضّل الاعتماد على الجناح صالح أبو الشامات منذ الدقائق الأولى، في مباراةٍ يصطدم فيها الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا، بفريق نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين.

 

 

