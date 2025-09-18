تصرف غريب والحكم أغرب.. رافع الرويلي يمسك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء (فيديو)

أثار رافع الرويلي، حارس مرمى نادي العروبة، جدلا جديدا خلال مواجهة فريقه لنظيره الطائي، ضمن منافسات "دوري يلو"، التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء.

الرويلي كان لعب مع العروبة، في مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2024-2025؛ ولكنه هبط بشكلٍ رسمي، بعد احتلال المركز الـ17.

وخلال إحدى الهجمات في مواجهة الأمس، خرج الرويلي من منطقة الجزاء لمواجهة لاعب الطائي المنفرد بالمرمى، ليحاول الأخير تمرير الكرة من فوقه، إلا أن الحارس تصدى لها بيده خارج المنطقة.

الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة وأشهر بطاقة صفراء في وجه الرويلي، وهو القرار الذي أثار دهشة الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحارس منع هدفًا محققًا وكان يتوقع أن يُطرد بالبطاقة الحمراء.

ويُعد الرويلي اسمًا مثيرا للجدل في الكرة السعودية منذ الموسم الماضي، بعد أزمة مشاركته الشهيرة في مباراة النصر أمام العروبة، والتي انتهت بفوز العروبة (2-1).

حينها اعترض النصر على قانونية مشاركته بداعي امتهانه مهنة أخرى بجانب احترافه حراسة المرمى وهو أمر ممنوع في اللوائح، قبل أن تحسم محكمة التحكيم الرياضي السعودي الجدل لصالح "العالمي"، بمنحه نقاط المباراة الثلاث.

واستمرت القضية لأسابيع طويلة، حتى تم الحكم لمصلحة "العالمي"، والتأكيد على امتلاك الرويلي وظيفة حكومية، عكس ما ذكره الحارس نفسه.

وخلال الموسم الحالي؛ شارك الرويلي في مباراتين مع العروبة، في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، استقبل خلالها هدفين.

يذكر أن العروبة حقق الفوز على الطائي 2-1 خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول في الجوف.

وحصد العروبة أول ثلاث نقاط في الدوري، فيما بقي الطائي بنقطة واحدة.

وسيقابل العروبة أبها في الجولة المقبلة، بينما يستضيف الطائي نظيره العدالة ضمن الجولة الثالثة من دوري يلو.