كثرت الأحاديث عن رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، رغم عدم وجود عروض قوية بعد للرحيل.

لكن قرار رحيل البرازيلي سيكون نذير شؤم على النصر حال حدوثه، لعدة أسباب نستعرض أبرزها في التقرير الآتي:

فشل الموسم بعد غيابه

تعرض تاليسكا إلى إصابة قوية في بداية شهر مارس من العام الجاري، وبسبب تلك الإصابة غاب عن 17 مباراة لصالح النصر.

غياب تاليسكا طوال هذه المدة أثر بشكل واضح على حظوظ الفريق خلال الموسم الماضي في كافة البطولات.

دعكم من الدوري الذي كان الهلال يسيطر عليه بالفعل، لكن ماذا عن السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين؟.

غياب تاليسكا ارتبط بنهاية موسم سيئ للغاية لصالح فريق النصر، وبلا شك كان له أثر كبير في ذلك.

غياب البدلاء في سوق الانتقالات

لو قرر النصر أن تاليسكا لن يستمر في النادي ساعة واحدة أخرى، فلن يجد بديلًا له بتلك السهولة.

في سوق انتقالات تحاول كافة الأندية أن تدعم نفسها، ذلك يجعل من مهمة إيجاد بديل للجناح البرازيلي أمرًا في غاية الصعوبة.

تفاهمه مع كريستيانو رونالدو

منذ اليوم الأول لتاليسكا برفقة كريستيانو رونالدو ظهرت حالة التفاهم الكبيرة بينهما.

وجودهما في الملعب معًا غالبًا ما يضمن للنصر تحقيق الفوز، إلا في بعض الحالات البسيطة.

الأهم أنهما لا يطمعان فيما ليس لهما، فرونالدو صنع لتاليسكا ثلاثة أهداف ومثلها منح البرازيلي نظيره البرتغالي في 34 مباراة لعبوها بجوار بعضهما بعضًا.

إجمالي مساهمة الثنائي معًا في الأهداف هو ستة أهداف نصفها لرونالدو والنصف الآخر لتاليسكا، وهو رقم ليس بقليل بالنظر لإجمالي عدد المباريات وكثرة النجوم المساهمين في الأهداف من حولهما.

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تخفيض الدعم للنصر

كان النصر من ضمن الأندية التي تم تخفيض الدعم المالي في الموسم الجديد الخاص بها؛ ما يعني أن الفريق سيعاني كثيرًا لضم اللاعبين.

صحيح أن النصر يملك موارده الخاصة، لكن على الأرجح لن يكفي ذلك من أجل إيجاد بديل قوي للنجم البرازيلي.

تأثيره في الفريق

لا شك، أن تأثير أرقام تاليسكا على النصر هو مهول وغير مسبوق إلا من أسماء تعد على الأصابع منها كريستيانو رونالدو طبعًا.

تاليسكا بثلاثيته أمام الحزم في الدوري السعودي وثنائيته في الشباب ومثلها ضد الأهلي والفيحاء وما قدمه من إسهامات تهديفية ضد ضمك وأبها والطائي والرائد كان من أهم نجوم الفريق في الموسم الماضي.

حساب مساهماته في تلك المباريات منح النصر وحده فقط 16 نقطة، دون حساب التمريرات الخطيرة التي تسبق التمريرات الحاسمة.