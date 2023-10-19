رسميًّا.. شعار فرقة "رولينغ ستونز" يظهر على قميص برشلونة في الكلاسيكو

ويوم الإثنين المقبل سيتم طرح نسختين حصريتين من القميص للبيع.

ونقلت صحيفة "سبورت" عن رولينغ ستونز: ""نحن من عشاق كرة القدم للكبار ونحن ممتنون لأن Spotify جلبت شعار لساننا وشفاهنا إلى قميص برشلونة للاحتفال بإصدار ألبوم Stones الجديد".

وأضاف: "سنشجع اللاعبين الذين سيكونون في الملعب، والمشجعين في جميع أنحاء العالم الذين سيتابعون هذه المباراة الشهيرة أيضًا".

ويملك برشلونة 21 نقطة من 9 مباريات ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وسيلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في الليغا ثم مع شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا قبل مباراة الكلاسيكو.