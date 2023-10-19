رسميًّا.. شعار فرقة "رولينغ ستونز" يظهر على قميص برشلونة في الكلاسيكو

رسميًّا.. شعار فرقة "رولينغ ستونز" يظهر على قميص برشلونة في الكلاسيكو
وقع برشلونة وفرقة رولينغ ستونز اتفاقية قبل المباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.
وسيظهر شعار الفرقة الموسيقية البريطانية على مقدمة قميص برشلونة يوم الـ28 من أكتوبر ضد ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "سبورت" فقد تم اختيار شعار اللسان والشفاه لفرقة رولينغ ستونز (ميك جاغر وكيث ريتشاردز وروني وود) في هذا الوقت لأنهم سيصدرون يوم الجمعة الـ20 من أكتوبر ألبومهم الجديد "Hackney Diamonds".
وشعار رولينغ ستونز، بالإضافة إلى ظهوره على قميص برشلونة أمام ريال مدريد يوم الـ28 من أكتوبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، سيكون أيضًا حاضرًا على مقدمة قميص فريق برشلونة للسيدات في مباراة الدوري الإسباني ضد إشبيلية يوم الأحد الـ5 من نوفمبر على ملعب يوهان كرويف.
ويوم الإثنين المقبل سيتم طرح نسختين حصريتين من القميص للبيع.
ونقلت صحيفة "سبورت" عن رولينغ ستونز: ""نحن من عشاق كرة القدم للكبار ونحن ممتنون لأن Spotify جلبت شعار لساننا وشفاهنا إلى قميص برشلونة للاحتفال بإصدار ألبوم Stones الجديد".
وأضاف: "سنشجع اللاعبين الذين سيكونون في الملعب، والمشجعين في جميع أنحاء العالم الذين سيتابعون هذه المباراة الشهيرة أيضًا".
ويملك برشلونة 21 نقطة من 9 مباريات ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.
وسيلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في الليغا ثم مع شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا قبل مباراة الكلاسيكو.