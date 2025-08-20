بث مباشر لمباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي

تتجه الأنظار إلى استاد هونغ كونغ الدولي، اليوم الأربعاء، حيث يواجه الأهلي خصمه القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وينتظر الفائز من اللقاء، نظيره النصر في النهائي، الذي سيقام يوم السبت المقبل.

وتأهل النصر إلى النهائي بعد الفوز 2-1 على الاتحاد في مباراة مثيرة، مساء الثلاثاء، حيث لعب "العالمي" بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد ساديو ماني.

ويشارك "الراقي" في البطولة بدلا من الهلال، بعد اعتذاره عن المشاركة في المسابقة، بجانب القادسية وصيف الكأس، والنصر صاحب المركز الثالث في الدوري، والاتحاد بطل الدوري الذي ودع المنافسة أمس.

وتتابع "إرم نيوز" في السطور التالية تفاصيل مباراة الأهلي والقادسية بكأس السوبر السعودي:

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 6: فرصة خطيرة للأهلي السعودي يتصدى لها حارس القادسية ببراعة على مرتين.



الدقيقة 8: القادسية يتقدم بهدف أول مبكر برأسية رائعة عن طريق غاستون ألفاريز.

الدقيقة 12: الأهلي يسجل التعادل سريعا عن طريق فرانك كيسيه في شباك القادسية.

الدقيقة 21: إيفان توني يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس القادسية ببراعة.