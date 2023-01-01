ما الذي افتقده كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وسيجده في النصر؟

أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع كريستيانو رونالدو بشكل رسمي بعدما وقع عقدًا يضمن استمراره مع العالمي حتى عام 2025، وهي الصفقة التي أحدثت صخبًا عالميًا ضخمًا.

ووقع رونالدو لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد إثر تصاعد الخلافات بين اللاعب والمدرب إيريك تين هاغ وإدارة النادي وبعض اللاعبين.

وبعد فترة صمت حول مستقبله تخللتها تقارير كثيفة عن انتقاله إلى الدوري السعودي تم إعلان الصفقة بشكل رسمي لتبدأ حقبة جديدة لكرة القدم السعودية سيكون بطلها أحد أعظم مواهب كرة القدم على مر التاريخ.