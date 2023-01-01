ما الذي افتقده كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وسيجده في النصر؟
أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع كريستيانو رونالدو بشكل رسمي بعدما وقع عقدًا يضمن استمراره مع العالمي حتى عام 2025، وهي الصفقة التي أحدثت صخبًا عالميًا ضخمًا.
ووقع رونالدو لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد إثر تصاعد الخلافات بين اللاعب والمدرب إيريك تين هاغ وإدارة النادي وبعض اللاعبين.
وبعد فترة صمت حول مستقبله تخللتها تقارير كثيفة عن انتقاله إلى الدوري السعودي تم إعلان الصفقة بشكل رسمي لتبدأ حقبة جديدة لكرة القدم السعودية سيكون بطلها أحد أعظم مواهب كرة القدم على مر التاريخ.
وبكل تأكيد حصل كريستيانو رونالدو على عقد ضخم قدر بحسب التقارير بـ 200 مليون يورو سنويًا شاملة حقوق تجارية ودعائية مهمة.
وبدأ نادي النصر تحقيق مكاسب من التعاقد مع رونالدو حتى قبل أن يرتدي اللاعب قميصه ويخوض أول مباراة، حيث بات النادي السعودي يتمتع حاليًا بشهرة عالمية، كما تضاعف عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة مرات ومازال يتضاعف منذ إعلان الصفقة.
مزايا النصر
شكا كريستيانو رونالدو خلال مقابلته الشهيرة مع بيرس مورغان والتي تسببت بفسخ عقده مع يونايتد من عدم احترام المدرب له، كما أشار إلى عدم تقبل اللاعبين الصغار في الفريق لنصائحه، وألمح إلى عدم وجود مشروع محدد في النادي، وإهمال تطوير المنشآت.
في المقابل، قدم النصر مشروعًا كاملًا لرونالدو سيكون هو عمودًا أساسيًا فيه، فبخلاف الصفقة الرياضية والاقتصادية الضخمة التي عقدها، سيكون للاعب ريال مدريد السابق دور كبير في غرفة خلع الملابس.
ولن يتوقف دور رونالدو عند نادي النصر، بل ينظر للصفقة على أنها مرحلة مهمة في تاريخ الكرة السعودية وهو ما يمنح كريستيانو رونالدو التقدير الذي طالما تمتع به على مدار مسيرته وافتقده في يونايتد هذا الموسم رغم أنه كان أبرز عناصر الفريق بعد عودته الموسم الماضي.
وغرد مسلي آل معمر رئيس النصر عن الصفقة: "سعيد جدًا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي، وتعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك، نقل تجارب عظيمة، احترافية عالية، وإلهام لجيل شغوف بالرياضة".
وأضاف رئيس النصر: "أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز".
كما غرد حساب نادي النصر على "إنستغرام" في منشور مشترك مع رونالدو: "هذا أكثر من أنه تاريخ في طور التكوين، وهذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، بل سيلهم دورينا وأمتنا والأجيال القادمة من الفتيان والفتيات ليكونوا أفضل نسخة لأنفسهم. مرحبًا بكريستيانو في منزله الجديد".
ولم يمر كريستيانو رونالدو بأفضل فتراته منذ انطلاق الموسم مع يونايتد وتين هاغ، فاللاعب الذي ذهب إلى كأس العالم وسط صخب شديد، كشف لمقربين منه أنه الآن سعيد بعد التوقيع مع النصر.
وعلّق ريو فيردناند أسطورة مانشستر يونايتد على انتقال رونالدو إلى النصر :"لا أعرف كيف يقول الناس إنها نهاية حزينة له، لقد تحدثت معه وأعرف كواليس عديدة، له الحق بتحديد مصيره، وأنا سعيد من أجله لأنه سعيد حاليًا".
وأبدت شقيقات رونالدو، وصديقته جورجينا رودريغز، ووالدته، سعادتهن بالصفقة عبر منشورات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مؤشر عن رضا تام عن مصيره، الأمر الذي لم يكن متواجدًا في رحلته الأخيرة إلى كأس العالم وفي نهاية رحلته مع يونايتد.