تقرير: رومارينيو وغروهي خارج حسابات نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي اتخذت قرارا بشأن أبرز لاعبيها المحترفين في الفترة الحالية من أجل إعادة تقييم احتياجات الفريق.
وقالت صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، يوم الثلاثاء، إن أبرز قرار تم اتخاذه هو الاستغناء عن البرازيليين رومارينيو داسيلفا ومارسيلو غروهي، حيث يدرسان حاليا العروض المقدمة لهما بعد دخولهما الفترة الحرة من عقدهما، التي تسمح لهما بالانتقال لأي ناد دون العودة إلى ناديهما.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، بأن رومارينيو لديه عروض من الشباب السعودي، والسد القطري، وناديين من تركيا والإمارات، مشيرةً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين اللاعب والنادي، لافتةً إلى أن العائق الوحيد، هو مدة العقد بين الطرفين. وسينضم اللاعبان إلى معسكر الفريق المقبل خلال فترة التوقف الجارية لحين اتخاذ قرارهما النهائي.
وأوضح التقرير: "هناك توجه في الإدارة للإبقاء على 8 أجانب ضمن قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ تضمُّ حاليًّا 10 لاعبين، كما سيتم إعادة قيد المدافع المصري أحمد حجازي في قائمة الأجانب الثمانية بنظام رابطة دوري المحترفين". كما تدرس إدارة "العميد" التعاقد مع لاعب أجنبي بديل للبرتغالي غوتا فيليبي في حال موافقة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق، والنجاح في إيجاد لاعب مناسب خلال الميركاتو الشتوي.
ويعاني الاتحاد هذا الموسم على مستوى النتائج، وتقلصت حظوظه في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر، علما بأن العميد يمتلك مباراة مؤجلة مع الطائي.