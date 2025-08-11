أولى معارك الموسم.. شوبير يشعل "حربا باردة" مع الزمالك

أشعل الإعلامي أحمد شوبير حرباً باردة مع نادي الزمالك بعد تصريحات مثيرة للجدل عبر شاشة قناة الأهلي ليشعل أول معارك الموسم الكروي الجديد في مصر.

واستهل الزمالك موسمه الجديد بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد مساء الجمعة الماضي بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الأولى للدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2 مساء السبت الماضي بإستاد القاهرة في الجولة ذاتها.

ويستعرض "إرم نيوز" في السطور القادمة أبرز تصريحات شوبير التي أثارت جدلاً:

أزمة زيزو

شن شوبير هجوماً على جماهير الزمالك مطالباً بوقفة جادة بعد الهتافات ضد أحمد مصطفى "زيزو" جناح الأهلي المنضم مؤخراً عقب نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

وهتفت جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للدوري المصري.

وقال شوبير إنه يجب تطبيق اللوائح بصرامة على من يتجاوز موضحاً أن اللائحة تلزم الزمالك بالتغريم 100 ألف جنيه مصري نتيجة الهتافات المسيئة لأول مرة بينما جاءت قيمة التلفيات التي تسببت فيها جماهير القلعة البيضاء تتخطى 180 ألف جنيه مصري.

السخرية من دعوة هدى الإتربي

سخر شوبير من أنباء دعوة إدارة الزمالك للفنانة هدى الإتربي لحضور مباراة الفريق القادمة بعد هتاف جماهير القلعة البيضاء باسم "هدى" في الدقائق الأخيرة من لقاء سيراميكا كليوباترا.

وفسر البعض هتافات جماهير الزمالك بأنها إساءة لزيزو بحكم أن زوجته تدعى هدى ولكن البعض الآخر حاول إبعاد الأمر عن زيزو مؤكداً أن الهتاف يتعلق بالممثلة هدى الإتربي التي أعلنت تشجيعها للزمالك.

وراجت أنباء حول دعوة هدى الإتربي لحضور مباراة الزمالك القادمة ضد المقاولون العرب ولكن الممثلة نفت الأمر عبر بيان إعلامي.

ورغم هذا النفي إلا أن شوبير سخر من هذه الأقاويل مؤكداً أن رابطة الأندية تطالب مسؤولي فرق الدوري بتوعية الجماهير وهو أمر غير واقعي.

وأضاف:" من سيقوم بتوعية الجماهير وهل التوعية تأتي بدعوة الفنانين؟ أعتقد أن الأمر ليس مقبولاً".

إيجار ستاد القاهرة

تطرق شوبير إلى نقطة أخرى مؤكداً أن هناك أحد الأندية يرفض الالتزام بسداد إيجار ستاد القاهرة.

وألمح شوبير المقرب من إدارة الأهلي إلى عدم سداد نادي الزمالك إيجار الاستاد الذي يستضيف مباريات الفريق الأبيض.