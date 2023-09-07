الهلال يرفض عرضًا من الاتفاق لضم ديلغادو

وتلقى نادي الهلال عرضًا شفهيا لضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عامًا من نادي الاتفاق، للتوقيع معه قبيل إغلاق سوق الانتقالات مساء اليوم الخميس.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا قالت فيه إن الهلال رفض عرضاً شفهياً، لضم الجناح البرازيلي ميشائيل ديلغادو، وسط رغبة زرقاء بعدم التخلي عن اللاعب بعد أن كانت الأنباء تشير إلى رحيله.

وانتقل ديلغادو إلى نادي الهلال في 2022، قادمًا من فلامنغو البرازيلي، بعقد يمتدّ لمدة 3 سنوات.

وكانت عدة أندية برازيلية قد أبدت اهتمامها في وقت سابق بالتعاقد مع ديلغادو مثل ساو باولو، وبالميراس، وفلامينغو، إلا أن الهلال رفض التخلي عن لاعبه.