لماذا يصر تشافي على ضم برناردو سيلفا لصفوف برشلونة؟
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الأحد، عن سر إصرار وسعي تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، لضم برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، رغم تمسك بيب غوارديولا، بتواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.
ويستهدف برشلونة ضم سيلفا لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي طلب بالفعل الانضمام لباريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.
وأوضحت الصحيفة، أن برناردو سيلفا يعلم باهتمام برشلونة بالتعاقد معه، من خلال وكيل أعماله، لكنه يريدهم أن يتحركوا بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "رغبة تشافي هيرنانديز واضحة، أولويته هي ضم سيلفا، حيث يعتقد المدرب أنه اللاعب الذي يمكنه جعل برشلونة ينمو أكثر من غيره، إذ يجيد النجم البرتغالي اللعب على الأطراف وهذا ما شاهده الجميع مع مانشستر سيتي في المواسم الماضية".
وأردف التقرير: "يعرف تشافي أنه بعد الفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي، حان الوقت من أجل دوري أبطال أوروبا، وفي هذا السياق يرى أن برناردو هو الحلقة الناقصة".
وشددت الصحيفة على أن رغبة سيلفا هي اللعب بقميص برشلونة، وأخبر أقرب أصدقائه بهذا الأمر، كما تُفضل زوجة اللاعب السفر إلى برشلونة والإقامة هناك، عن البقاء في مدينة مانشستر.
وتنتظر خزائن برشلونة الفترة المقبلة أموالًا من بيع فرانك كيسيه المنتظر انضمامه إلى الأهلي السعودي، وانتقال ديمبلي المرتقب إلى باريس سان جيرمان.
وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي يمكن أن يفتح الباب لذهاب برناردو سيلفا إلى برشلونة إذا كان هناك عرض مقبول.
وكان غوارديولا، صرح مؤخرًا عن العروض التي يتلقاها سيلفا: "إذا كانوا يريدونه، فسيصعدون إلى الطائرة ويأتون إلى هنا من أجل مقابلة مسؤولي نادينا".
ويستعد سيلفا مع مانشستر سيتي، لبداية الموسم الجديد، والذي سينطلق بمباراة الدرع الخيرية أمام آرسنال مساء اليوم الأحد.