لماذا يصر تشافي على ضم برناردو سيلفا لصفوف برشلونة؟

وأوضحت الصحيفة، أن برناردو سيلفا يعلم باهتمام برشلونة بالتعاقد معه، من خلال وكيل أعماله، لكنه يريدهم أن يتحركوا بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "رغبة تشافي هيرنانديز واضحة، أولويته هي ضم سيلفا، حيث يعتقد المدرب أنه اللاعب الذي يمكنه جعل برشلونة ينمو أكثر من غيره، إذ يجيد النجم البرتغالي اللعب على الأطراف وهذا ما شاهده الجميع مع مانشستر سيتي في المواسم الماضية".

وأردف التقرير: "يعرف تشافي أنه بعد الفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي، حان الوقت من أجل دوري أبطال أوروبا، وفي هذا السياق يرى أن برناردو هو الحلقة الناقصة".