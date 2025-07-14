عارضة أزياء إسبانية تفضح خبايا حفل عيد ميلاد لامين يامال

أثارت العارضة الإسبانية كلوديا كالفو جدلاً واسعًا بعد أن كشفت عن تلقيها دعوة لحضور حفل عيد ميلاد نجم برشلونة لامين يامال الثامن عشر، الذي أقيم يوم السبت الماضي، بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، لكنها قررت عدم الحضور بسبب الشروط التي فُرضت على المدعوات.

وفي مقابلة لها مع برنامج TardeAR الذي يُعرض على قناة Telecinco، أوضحت أن حفل نجم برشلونة الشاب، الذي بدأ يوم السبت 12 يوليو واستمر حتى الأحد 13 يوليو 2025، وهو اليوم الذي بلغ فيه سن الرشد، أحاطه الكثير من الغموض وتضمن متطلبات خاصة.

أخبار ذات علاقة "فريق أقزام" يضع لامين يامال في ورطة كبرى

وذكرت كالفو، التي تحمل لقب ملكة جمال المراهقات في إسبانيا لعام 2021 وملكة جمال المراهقات في أوروبا لعام 2022، أنها تلقت اتصالًا من الفريق المنظّم لحفل يامال، ودُعيت لحضور الحدث، بل طُلِب منها أيضًا اختيار 12 فتاة إضافية بشرط أن يتوافقن مع معايير جسدية محددة.

وأوضحت كلوديا: "كان تركيزهم الأساسي على حجم الصدر أو لون الشعر، أن يكن شقراوات"، مشيرة إلى أن الطلب كان يتضمن البحث عن فتيات "للمرافقة أو من أجل الصورة"، وهو ما أثار انزعاجها ودفعها إلى رفض الدعوة.

وتابعت: "بما أنني عملت سابقًا كنادلة في النوادي الليلية، أعرف بعض الفتيات. أخبرتُهن أنهم يبحثون عن هذا النوع من الفتيات، وقد أبدين اهتمامًا، لكنني أوضحت لهن أن المنظمين لم يؤكدوا لي ما إذا كان مطلوبًا منهن أي نوع من التفاعل أو العلاقات مع أي شخص سيكون في الحفل".

وأوضحت العارضة الإسبانية أن الجهة المنظمة عرضت 17,500 دولار أمريكي لكل فتاة من المختارات مقابل التواجد لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى بطاقة حصرية لتغطية النفقات خلال الاحتفال.

ومن بين القواعد التي فُرضت، كان حظر استخدام الهواتف المحمولة أو الكاميرات، إلى جانب سياسة عدم التسامح مطلقًا مع تعاطي المخدرات.

وتعرض يامال لانتقادات حادة بسبب بعض الجدل الذي رافق الحفل، حيث يواجه إجراءات قانونية على خلفية الاستعانة بأشخاص من قصار القامة كجزء من فقرات الترفيه خلال الحفل الذي استمر طوال الليل.