الوحدة الإماراتي يجدد فوزه على البرج اللبناني ويتأهل للدور التمهيدي الثاني بكأس الملك (فيديو)

جدد الوحدة الإماراتي فوزه على البرج اللبناني بفوزه 1/0 في إياب الدور التمهيدي الأول بكأس الملك سلمان (البطولة العربية) اليوم السبت.

وسجل البرازيلي آلان ماركيز الهدف الوحيد في الدقيقة 90+6 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني مستفيدا من فوزه في الذهاب 3/0.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة مع المتأهل من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي في الدور المقبل.