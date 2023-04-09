الوحدة الإماراتي يجدد فوزه على البرج اللبناني ويتأهل للدور التمهيدي الثاني بكأس الملك (فيديو)
من المقرر أن يلعب الوحدة مع المتأهل من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي في الدور المقبل.
جدد الوحدة الإماراتي فوزه على البرج اللبناني بفوزه 1/0 في إياب الدور التمهيدي الأول بكأس الملك سلمان (البطولة العربية) اليوم السبت.
وسجل البرازيلي آلان ماركيز الهدف الوحيد في الدقيقة 90+6 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني مستفيدا من فوزه في الذهاب 3/0.
ومن المقرر أن يلعب الوحدة مع المتأهل من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي في الدور المقبل.