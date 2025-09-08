"سيرحل فورا".. السر الخفي لرفض حسام حسن مواجهة منتخب البرازيل

كشف مصدر مقرب من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سبب رفضه مواجهة البرازيل وديا.

وكانت مصادر قد كشفت عن تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بطلب لتنظيم مباراة ودية ضد منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة من المواجهات كان يُخطط لها ضد منتخبات عربية وأفريقية.

ولكن رفض حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، هذا المقترح، مُعبرًا عن تفضيله لمواجهة فريق من القارة الأفريقية بدلًا من اللقاء ضد العملاق البرازيلي، في إطار استعدادات الفريق للمراحل الحاسمة في التصفيات.

ويُذكر أن المنتخب المصري يستعد حاليًا لمواجهة مهمة ضد بوركينا فاسو، المقررة غدًا الثلاثاء، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سبب رفض مواجهة البرازيل

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن حسام حسن لا يشعر بالأمان مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أن حسام حسن يعلم أن أبو ريدة متربص له ويسعى لرحيله، ومع أي هزيمة رسمية أو ودية سيوجه له الشكر ويرحل.

وأوضح أن حسام حسن اتخذ قراره برفض مواجهة أي منتخب قوي لمعرفته بأنه سيرحل فورا في حالة الخسارة.

وأتم أن حسام حسن رفض مواجهة البرازيل لهذا السبب فقط لا غير.