أرتيتا: من واجبي الدفاع عن لاعبي آرسنال

وتجرع آرسنال أول خسارة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن احتسب الحكم هدف نيوكاسل على الرغم من المراجعة المطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد بحثا عن ثلاث مخالفات محتملة أثناء بناء الهجمة.

وأصدر آرسنال بيانا، أمس الإثنين، دافع فيه عن أرتيتا وقال إن النادي "يستحق الأفضل" مضيفا أن رابطة الحكام الإنجليزية بحاجة ماسة لمراجعة معايير التحكيم.

وقال أرتيتا: "أنا أؤيد نفس الرأي الذي يقول إن الأخطاء جزء من كرة القدم لكننا نسعى لتحسين اللعبة بكل ما نستطيع.. هذا ما يفعله النادي في اجتماعات المدربين. نقدم تصورنا ونثير قضايا مختلفة لإصلاح الأمور بطريقة بناءة".

وردا على سؤال مرة أخرى عن سلوكه وما إذا كانت تصرفاته تشجع على عدم احترام الحكام قال أرتيتا: "عليكم أن تفهموا أن هذا الأمر من واجبنا. إذا كنتم تريدون رأينا فعلينا أن نعطيه بطريقة صادقة وواضحة.. كن واضحا وصادقا ولكن محترما".

وسيضمن آرسنال التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إذا فاز على إشبيلية في المجموعة الثانية.

ويتصدر فريق المدرب أرتيتا ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة عن لانس وأربع نقاط عن إشبيلية.

وقال أرتيتا: "في اللحظة التي تتاح لك فرصة في كرة القدم لحسم الأمور، افعل ذلك.. سيتعين علينا القيام بالكثير من الأشياء بشكل صحيح غدا أمام فريق جيد يتمتع بخبرة هائلة".