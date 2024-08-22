أعلن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني والمنتخب البلجيكي، أنه لن يلعب مجددا لمنتخب بلاده تحت قيادة المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو.

وقال كورتوا (32 عاماً) في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس": "أريد أن أخاطب المشجعين البلجيكيين ومناصري منتخبنا الوطني، أشعر بالحب والفخر الهائلين لتمثيل بلدي، وتمثيل كل واحد منكم يدعم الشياطين الحمر".

وقال: "أشعر بالفخر لأنني حظيت بشرف ارتداء هذا القميص، ولم أكن أتخيل حتى في أكبر أحلامي أن أكون قادرًا على القيام بذلك في أكثر من 100 مباراة، ولكن لسوء الحظ، بعد ما حدث مع المدرب وبعد تفكير طويل، قررت عدم العودة إلى المنتخب البلجيكي تحت إدارته".

وتابع كورتوا، الذي شارك في 102 مباراة مع بلجيكا: "في هذا الشأن، أتحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لشرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المؤلم ولكن المتماسك على حد وصفه.

وغادر كورتوا تشكيلة بلجيكا قبل أكثر من عام بسبب خلاف حول شارة القيادة مع المدرب تيديسكو، وبعدها بشهرين، تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب حتى مايو الماضي، لكنه غاب بعد ذلك عن تشكيلة بلجيكا في يورو 2024 بألمانيا والتي وصل فيها رفاق كيفين دي بروين ثمن النهائي.

وقال حارس ريال مدريد: "يؤسفني أن أكون قد خيبت آمال بعض المشجعين، لكنني مقتنع بأن هذا هو أفضل مسار للعمل بالنسبة للمنتخب حتى يركز على تحقيق أهدافه".

وحقق كورتوا، المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2022، أفضل إنجازاته مع بلجيكا عندما بلغ المركز الثالث في مونديال 2018.